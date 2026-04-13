Ενώ τα πολεμικά πλοία της CENTCOM λαμβάνουν θέσεις μάχης για την επιβολή του ναυτικού αποκλεισμού των λιμανιών του Ιράν και των Στενών του Ορμούζ σήμερα το απόγευμα, η διπλωματία δίνει μια τελευταία, αγωνιώδη μάχη με τον χρόνο.

Υπενθυμίζεται ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες πως θα προχωρήσουν στην επιβολή, από τις 17:00 (ώρα Ελλάδας), αποκλεισμού «εναντίον πλοίων όλων των εθνικοτήτων που εισέρχονται ή αναχωρούν από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων όλων των λιμανιών στον Αραβικό Κόλπο (σ.σ. έτσι αναφέρονται στον Κόλπο) και τον κόλπο του Ομάν», σύμφωνα με ανακοινωθέν που δημοσιοποιήθηκε μέσω X. Ωστόσο, οι ΗΠΑ ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα εμποδίσουν τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ για πλοία που κατευθύνονται σε μη ιρανικά λιμάνια.

Παρά το πάγωμα των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ, οι μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και την Τουρκία εντείνουν τις προσπάθειες για να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης σημειώνοντας -σύμφωνα με αξιωματούχους και των δύο πλευρών που επικαλείται το Axios- ότι «η πόρτα των συνομιλιών» παραμένει ανοιχτή.

Σε ένα περιβάλλον που θυμίζει «ανατολίτικο παζάρι» υψηλού ρίσκου, ο στόχος παραμένει αμετάβλητος: H επίτευξη μιας βιώσιμης συμφωνίας πριν από την εκπνοή της εκεχειρίας στις 21 Απριλίου, την ημερομηνία που πολλοί φοβούνται ότι θα αποτελέσει το έναυσμα για μια νέα, ανεξέλεγκτη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Γιατί είναι σημαντικό

Όλες οι πλευρές θεωρούν ότι η συμφωνία είναι ακόμα εφικτή.

Η στενός χρονικός ορίζοντας πιέζει για έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων που θα αποτρέψει την επιστροφή στις εχθροπραξίες.

Η μεγάλη εικόνα

Η απειλή Τραμπ: Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξετάζει την επανέναρξη των πληγμάτων σε υποδομές του Ιράν, εάν ο ναυτικός αποκλεισμός δεν αποδώσει καρπούς.

Στρατηγική πίεσης: Ο αποκλεισμός και η αποχώρηση από το Ισλαμαμπάντ αποτελούν, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, εργαλεία διαπραγμάτευσης.

Ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ: Ο Τραμπ επιδιώκει να εξουδετερώσει τη δυνατότητα της Τεχεράνης να χρησιμοποιεί το Στενό του Ορμούζ ως μέσο εκβιασμού στις συνομιλίες.

Τι λένε οι πρωταγωνιστές

«Ανατολίτικο παζάρι»: Περιφερειακή πηγή παρομοιάζει την κατάσταση με παζάρι, τονίζοντας ότι η πόρτα δεν έχει κλείσει και οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται σκληρά.

Η θέση των ΗΠΑ: Η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι η πρόταση του Ισλαμαμπάντ είναι η «τελευταία και καλύτερη» που θα λάβει το Ιράν, καλώντας την Τεχεράνη για μεγαλύτερη ευελιξία.

Η οπτική του Ιράν: Ο Ιρανός πρεσβευτής στο Πακιστάν υποστηρίζει ότι οι συνομιλίες δεν απέτυχαν, αλλά έθεσαν τις βάσεις για μια βιώσιμη διπλωματική διαδικασία.

Πίσω από τις κλειστές πόρτες

Το πυρηνικό «αγκάθι»: Οι κύριες διαφωνίες εστιάζονται στην απαίτηση των ΗΠΑ για πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου και παράδοση των αποθεμάτων του Ιράν.

Το οικονομικό αντίτιμο: Η Τεχεράνη ζητά την αποδέσμευση σημαντικών κεφαλαίων ως αντάλλαγμα για τις πυρηνικές της παραχωρήσεις.

Μετατόπιση στόχων; Ο Ιρανός ΥΠΕΞ ισχυρίστηκε ότι η συμφωνία ήταν «σε απόσταση αναπνοής» πριν οι ΗΠΑ αλλάξουν τους όρους, κάτι που η Ουάσιγκτον δεν επιβεβαιώνει.

Στο μικροσκόπιο.. η πρώτη επαφή των Ιρανών με τον Τζέι Ντι Βανς. Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ηγήθηκε της ομάδας στο Ισλαμαμπάντ, σε μια συνάντηση που περιγράφηκε ως «σκληρή αλλά παραγωγική». Παρά το παγωμένο κλίμα στο τέλος, ο Βανς άφησε την πόρτα ανοιχτή, ελπίζοντας ότι το Ιράν θα αναγνωρίσει το κοινό συμφέρον μιας συμφωνίας τις επόμενες ημέρες.

Η στάση Νετανιάχου και η πρόταση της Μόσχας

Την ίδια ώρα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε τη στήριξή του στον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών από τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας πως βρίσκεται σε στενό συντονισμό για το θέμα με τις ΗΠΑ.

«Το Ιράν παραβίασε τους κανόνες (των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν), ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε να επιβάλει έναν ναυτικό αποκλεισμό», δήλωσε ο Νετανιάχου κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, σύμφωνα με ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.

«Στηρίζουμε βεβαίως αυτήν τη σθεναρή θέση και βρισκόμαστε σε συνεχή συντονισμό με τις ΗΠΑ».

Επιπλέον, ο Νετανιάχου είπε σήμερα πως ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς του τηλεφώνησε την Κυριακή, αφού αναχώρησε από το Ισλαμαμπάντ, για να τον ενημερώσει σχετικά με τις συνομιλίες του Σαββατοκύριακου με το Ιράν, κατά τη διάρκεια των οποίων δεν επετεύχθη συμφωνία.

Από την πλευρά του το Κρεμλίνο επέκρινε την ανακοίνωση που έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πως οι ΗΠΑ θα αποκλείσουν τα Στενά του Ορμούζ, λέγοντας πως αυτό θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές.

«Τέτοιου είδους ενέργειες πιθανόν θα συνεχίσουν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές. Αυτό μπορεί να το υποθέσει κανείς με μεγάλο βαθμό βεβαιότητας», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, επισημαίνοντας πως πολλές διαστάσεις του εν λόγω σχεδίου παραμένουν ασαφείς.

Παράλληλα, το Κρεμλίνο επανέλαβε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να παραλάβει στο έδαφός της ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης.

«Αυτή η πρόταση διατυπώθηκε από τον πρόεδρο (Βλαντίμιρ Πούτιν) κατά τη διάρκεια επαφών με τις ΗΠΑ, όπως και με χώρες της περιοχής. Η προσφορά εξακολουθεί να ισχύει, όμως δεν έχει υλοποιηθεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της ρωσικής προεδρίας, κατά τη διάρκεια της τακτικής συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί.