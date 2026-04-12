Σε νέα κλιμάκωση της έντασης οδηγεί η εύθραυστη πασχαλινή ανακωχή στο μέτωπο της Ουκρανίας, καθώς το Κίεβο κατηγορεί τη Μόσχα για μαζικές παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Σύμφωνα με το ουκρανικό γενικό επιτελείο, καταγράφηκαν 469 παραβιάσεις μετά την έναρξη της εκεχειρίας το Σάββατο στις 16:00.

Οι ουκρανικές αρχές αναφέρουν 22 επιθέσεις, 153 βομβαρδισμούς, 19 πλήγματα με drones εφόρμησης τύπων «Lancet» και «Molniya», καθώς και 275 επιθέσεις με drones FPV. Η εικόνα που μεταδίδεται από το Κίεβο παραπέμπει σε συνέχιση των επιχειρήσεων, παρά τη συμφωνημένη παύση των εχθροπραξιών.

Αντικρουόμενες κατηγορίες

Από την πλευρά της, η Ρωσία αποδίδει ευθύνες στην Ουκρανία για παραβιάσεις της εκεχειρίας. Στην περιφέρεια Κουρσκ, οι τοπικές αρχές κατήγγειλαν επίθεση ουκρανικού drone σε πρατήριο καυσίμων στην κοινότητα Λγκοφ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και ένα βρέφος.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε δηλώσει ότι οι ουκρανικές δυνάμεις θα τηρήσουν την κατάπαυση του πυρός, προειδοποιώντας ωστόσο ότι θα υπάρξει ανταπόδοση «πλήγμα προς πλήγμα» σε περίπτωση επιθέσεων. Στο νυχτερινό του διάγγελμα επανέφερε την πρόταση για παράταση της εκεχειρίας, χαρακτηρίζοντάς την ως τη «σωστή» κατεύθυνση.

Εκεχειρία 32 ωρών χωρίς αποτέλεσμα

Το Κρεμλίνο είχε ανακοινώσει την προσωρινή ανακωχή με αφορμή το Ορθόδοξο Πάσχα, ορίζοντας διάρκεια 32 ωρών, έως τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Ωστόσο, η εφαρμογή της αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά προβληματική, καθώς και στο παρελθόν παρόμοιες πρωτοβουλίες συνοδεύτηκαν από αλληλοκατηγορίες για παραβιάσεις.

Η Μόσχα εξακολουθεί να απορρίπτει την προοπτική μιας πιο μακροχρόνιας κατάπαυσης του πυρός, εκτιμώντας ότι θα έδινε στην Ουκρανία χρόνο για ανασύνταξη. Αντίθετα, το Κίεβο ζητά σταθερή εκεχειρία ως προϋπόθεση για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.

Στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις

Οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν σε αδιέξοδο. Παρά τους επανειλημμένους γύρους συνομιλιών υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν έχει επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος. Η διεθνής προσοχή έχει εν μέρει μετατοπιστεί προς τη Μέση Ανατολή, επηρεάζοντας τον ρυθμό των διαπραγματεύσεων.

Η Ρωσία επιμένει σε εδαφικές και πολιτικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία, όρους που ο Ζελένσκι απορρίπτει κατηγορηματικά, χαρακτηρίζοντάς τους ισοδύναμους με άνευ όρων συνθηκολόγηση.

Συνεχίζονται οι απώλειες και οι ανταλλαγές αιχμαλώτων

Λίγο πριν τεθεί σε ισχύ η ανακωχή, οι συγκρούσεις είχαν ήδη προκαλέσει νέες απώλειες. Στην Ουκρανία, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγματα στο ανατολικό και νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, ενώ στη ρωσικά ελεγχόμενη περιφέρεια Ντονέτσκ δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ουκρανικές επιθέσεις με drones.

Την ίδια στιγμή, πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, με 350 στρατιώτες να επιστρέφουν στις χώρες τους — 175 από κάθε πλευρά. Επιπλέον, απελευθερώθηκαν 14 άμαχοι, επτά από κάθε πλευρά, σε μια σπάνια ένδειξη συνεργασίας εν μέσω συνεχιζόμενης σύγκρουσης.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, που διαρκεί πάνω από τέσσερα χρόνια, έχει εξελιχθεί στη φονικότερη σύρραξη στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και εκατομμύρια εκτοπισμένους.