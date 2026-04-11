Με ένα μήνυμα ενότητας, αισιοδοξίας και εθνικής αυτοπεποίθησης, ο πρωθυπουργός απευθύνθηκε στις Ελληνίδες και τους Έλληνες για την εορτή της Ανάστασης και του Πάσχα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα βαδίζει πλέον στον δρόμο της «σιγουριάς και της διαρκούς προόδου», ενώ στέλνει σαφές μήνυμα ότι η χώρα διαθέτει τα απαραίτητα εφόδια για να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο, παρά την παγκόσμια αβεβαιότητα.

«Το φως κερδίζει πάντα το σκοτάδι»

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε το «Πάσχα των Ελλήνων» ως ένα διαχρονικό βίωμα ελπίδας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Η Ανάσταση δηλώνει ότι το φως κερδίζει πάντα το σκοτάδι. Μας υπενθυμίζει ότι μπορούμε να υπερβούμε κάθε εμπόδιο, αρκεί να έχουμε ενότητα μεταξύ μας και πίστη στο αύριο».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Τα τέσσερα «όπλα» της Ελλάδας

Αναγνωρίζοντας ότι τα προβλήματα δε λείπουν, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι δυσκολίες θα μετατραπούν και πάλι σε ευκαιρίες, στηριζόμενες σε τέσσερις πυλώνες:

Τη δυναμική οικονομία. Την ισχυρή άμυνα. Τη δημιουργικότητα του λαού. Την κοινωνική συνοχή.

Στο πλευρό όσων εργάζονται

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός σε εκείνους που αυτές τις ώρες δε βρίσκονται με τις οικογένειές τους, αλλά παραμένουν στις επάλξεις: τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων.

«Εύχομαι υγεία και δύναμη σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες απανταχού της γης. Χρόνια πολλά, με αισιοδοξία! Καλό Πάσχα!», κατέληξε.