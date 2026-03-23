Σε εξέλιξη βρίσκεται από τα ξημερώματα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση του ελληνικού FBI σε περιοχές της Αττικής, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε στήσει μηχανισμό εξαπάτησης του ΕΦΚΑ και του ελληνικού Δημοσίου μέσω εικονικών εταιρειών.

22 συλλήψεις, σε εξέλιξη η επιχείρηση

Μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 22 συλλήψεις, ενώ η επιχείρηση συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται λογιστές, επιχειρηματίες αλλά και πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι» για τη διευκόλυνση της δράσης του κυκλώματος.

Εικονικές εταιρείες και πλαστά τιμολόγια

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από το 2018, δημιουργώντας εικονικές εταιρείες και εκδίδοντας πλαστά τιμολόγια. Μέσω αυτών εμφανίζονταν εργαζόμενοι που στην πραγματικότητα δεν υπήρχαν, χωρίς να καταβάλλονται οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.

Η ζημία για τον ΕΦΚΑ εκτιμάται ότι φτάνει τα 22 εκατομμύρια ευρώ, ενώ επιπλέον προκύπτει απώλεια περίπου 11 εκατομμυρίων ευρώ για το ελληνικό Δημόσιο από τη συνολική δραστηριότητα του κυκλώματος.

Παίκτες ριάλιτι, μοντέλα και TikToker

Στην υπόθεση εμπλέκονται συνολικά 40 άτομα, ανάμεσά τους και πρόσωπα με δημόσια προβολή, όπως πρώην παίκτες ριάλιτι, δύο μοντέλα και ένας TikToker.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αστυνομικές δυνάμεις να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων εμπλεκομένων, ενώ αναμένονται και νέες αποκαλύψεις για το εύρος της δράσης της οργάνωσης.