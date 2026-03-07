Ο κίνδυνος άμεσης σύγκρουσης μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ είναι «πολύ χαμηλός» και έχουν δημιουργηθεί «κανάλια επικοινωνίας» μεταξύ των δύο χωρών για την αποφυγή «ανεπιθύμητων καταστάσεων», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ .

«Παρότι υπάρχει κίνδυνος άμεσης στρατιωτικής σύγκρουσης, προς το παρόν θεωρούμε ότι αυτή η πιθανότητα είναι πολύ χαμηλή. Για την αποφυγή οποιασδήποτε ανεπιθύμητης κατάστασης, δημιουργούνται κανάλια επικοινωνίας και συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων θεσμών μας, όταν είναι απαραίτητο, ώστε να περιορίζονται οι παρεξηγήσεις στο πεδίο», δήλωσε ο υπουργός στην τουρκική εφημερίδα Posta.

«Αποδοκιμάζουμε τις επιθέσεις που πραγματοποιεί η κυβέρνηση Νετανιάχου εναντίον γειτονικών χωρών. Είναι γνωστό ότι η αύξηση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο έχει επηρεάσει σοβαρά τις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ τα τελευταία χρόνια», πρόσθεσε.