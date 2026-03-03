Σήμερα το «ματωμένο φεγγάρι» του Μαρτίου. Πρόκειται για την Πανσέληνο του Μαρτίου που θα μεσουρανήσει σήμερα του βράδυ, 3η Μαρτίου 2026. Υπό άλλες συνθήκες θα μιλούσαμε για το «φεγγάρι του σκουληκιού», το πρώτο φεγγάρι της Ανοιξης, όμως δεν πρόκειται για ένα απλό μαρτιάτικο φεγγάρι αλλά για ένα φεγγάρι που θα υποστεί ολική έκλειψη.

Η ολική έκλειψη και η κόκκινη βαθιά λάμψη του φεγγαριού

Το φαινόμενο του «Ματωμένου φεγγαριού» εμφανίζεται όταν το φεγγάρι περνά εξ ολοκλήρου μέσα στη σκιά της Γης, με αποτέλεσμα το ηλιακό φως να φιλτράρεται από την ατμόσφαιρα και να φτάνει στην επιφάνειά της μόνο σε κόκκινες και χάλκινες αποχρώσεις.

Καθώς η ατμόσφαιρα διασκορπίζει περισσότερο το μπλε φως και επιτρέπει στα μεγαλύτερα μήκη κύματος – το κόκκινο και το πορτοκαλί – να συνεχίσουν την πορεία τους, η Σελήνη αποκτά τη χαρακτηριστική βαθιά κόκκινη λάμψη που παρατηρούμε κατά την ολική έκλειψη.

Η τροχιά της Σελήνης έχει μια μικρή κλίση σε σχέση με το επίπεδο της Γης και του Ήλιου, γι’ αυτό και οι περισσότερες πανσέληνοι δεν ευθυγραμμίζονται τέλεια ώστε να προκληθεί έκλειψη. Όταν όμως η ευθυγράμμιση είναι ακριβής, η Σελήνη εισέρχεται πλήρως στο κεντρικό τμήμα της σκιάς της Γης (την ομπρέ), δημιουργώντας το εντυπωσιακό φαινόμενο που εδώ και αιώνες συναρπάζει τους παρατηρητές του ουρανού.

Ορατή η ολική έκλειψη στο 31% του παγκόσμιου πληθυσμού

Σύμφωνα με το Space.com, η φάση της σεληνιακής έκλειψης θα είναι ορατή στο 31% του παγκόσμιου πληθυσμού, καθώς περίπου 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι προβλέπεται να τη θαυμάσουν συνολικά σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η επόμενη ολική έκλειψη σελήνης, σύμφωνα με τους αστρονόμους, δε θα συμβεί πριν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2028.

Πότε και πού θα είναι ορατή

Η ολική έκλειψη Σελήνης θα πραγματοποιηθεί στις 2 Μαρτίου μεταξύ 3:44 και 9:22 π.μ. EST (08:44-14:22 GMT), αντίστοιχα 10:44 π.μ. και 16:22 ώρα Ελλάδας.

Η φάση ολότητας, κατά την οποία το φεγγάρι «θα καθίσει» στη βαθύτερη περιοχή της σκιάς της Γης και θα αποκτήσει το κόκκινο χρώμα, θα συμβεί μεταξύ 6:04 και 7:02 π.μ. EST (11:04-12:02 GMT), αντίστοιχα 13:04 και 14:02 ώρα Ελλάδας, με διάρκεια 58 λεπτά.

Η ολική έκλειψη Σελήνης θα είναι καλύτερα ορατή στη δυτική Βόρεια Αμερική, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Ανατολική Ασία και τον Ειρηνικό.

Η ορατότητα εξαρτάται σημαντικά από τον τοπικό καιρό, ωστόσο το βορειοδυτικό Μεξικό, οι νοτιοδυτικές ΗΠΑ και η ενδοχώρα της Αυστραλίας προσφέρουν ήδη αυξημένες πιθανότητες για καθαρό ουρανό και εύκολη παρατήρηση.

Το «Φεγγάρι του Σκουληκιού»

Η πανσέληνος του Μαρτίου είναι γνωστή ως «Φεγγάρι του Σκουληκιού», ονομασία που προέρχεται από τους αυτόχθονες λαούς της Βόρειας Αμερικής. Την εποχή αυτή, καθώς το έδαφος ζεσταίνεται, εμφανίζονται οι γαιοσκώληκες, προμηνύοντας την άνοιξη και προσελκύοντας τα πρώτα πουλιά.

Σύμφωνα με το The Old Farmer’s Almanac, που καθιέρωσε τις ονομασίες των πανσελήνων τη δεκαετία του 1930, η πανσέληνος του Μαρτίου συνδέεται με την αναγέννηση της φύσης και την επιστροφή της ζωής στο έδαφος.