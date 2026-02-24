Μήνυμα προς τους βουλευτές των κομμάτων απέστειλε ο υπουργός Εσωτερικών ώστε να στηρίξουν το νομοσχέδιο που αφορά τη δυνατότητα άσκησης εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο στον απόδημο Ελληνισμό. Ο Θεόδωρος Λιβάνιος, ζήτησε τη στήριξη των βουλευτών των άλλων κομμάτων ώστε να εφαρμοστεί η διάταξη για τη τριεδρική στις επόμενες εκλογές. Υπενθυμίζεται ότι για να συμβεί αυτό θα χρειαστεί τη στήριξη 200 ψήφων. Απάντησε, παράλληλα, στις επιφυλάξεις των βουλευτών, κυρίως όσον αφορά τη τριεδρική έδρα ενώ σήκωσε το γάντι στην κριτική που ακούγεται.

Ο κ. Λιβάνιος ξεκίνησε αφήνοντας αιχμές για όσους υποστηρίζουν ότι όσοι ψηφίσουν αλλά δε ζουν στην Ελλάδα «δεν θα υφίστανται τις συνέπειες της ψήφου τους». «Δηλαδή, τι υπονοείται ότι θα κάνουν ζημιά; Μπορεί να ψηφίσει οποιονδήποτε», σημείωσε μεταξύ άλλων. Για τη διαδικασία εγγραφής για όσους βρίσκονται εκτός επικράτειας, ο υπουργός εξήγησε ότι γίνεται πιο απλή ωστόσο παραμένει μια από τις πιο αυστηρές στον κόσμο. Όπως είπε, ο ψηφοφόρος θα έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει με επιστολική ψήφο, «αν δεν υπάρχει εκλογικό κέντρο στη Γάνδη, θα μπορεί να ψηφίσει με επιστολική ψήφο».

«Η τριεδρική δεν αποκλείει σε κανένα κόμμα»

Για το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, ο κ. Λιβάνιος λέει ότι «η τριεδρική δεν αποκλείει σε κανένα κόμμα να βάλει κι άλλους 12. Μπήκε μια εκτίμηση πρώτης εφαρμογής». Στη συνέχεια όπως εξήγησε «είναι ένα πρώτο βήμα και σίγουρα ο μελλοντικός νομοθέτης θα το λάβει υπόψιν. Πώς θα γίνει χωρίς σταυρό προτίμησης; Είναι πρακτικά αδύνατον. Τι σημαίνει σταυρός προτίμησης; Ότι ο εκλογέας διαλέγει». Τόνισε πως θεωρητικά θα μπορούσε να γίνει μια ξεχωριστή περιφέρεια στην Ωκεανία αλλά αν ψηφίσουν μολις 500 τότε θα έχουμε έναν βουλευτή για 500 και αντίστοιχα σε άλλες περιοχές όπως πχ στη Γερμανία. «Τώρα θα διαμορφωθούν οι συνθήκες άρσεις κάθε πραγματικού εμποδίου για την εκλογή, γιατί η επόμενη Βουλή θα επανατοποθετήσει τη στάση της βάση στα πραγματικά δεδομένα».

Ο υπουργός Εσωτερικών, είπε επίσης ότι με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει αυθεντική εκπροσώπηση των προβλημάτων. Θα μπορούσε με ερωτήσεις ο κάθε βουλευτής, από όποιο κόμμα και αν προέρχεται, να αναφέρεται στα προβλήματα του ελληνισμού καθώς θα τις γνωρίζει από πρώτο χέρι. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «θα υποχρεώσει την όποια κυβέρνηση να ασχοληθεί με τα πραγματικά προβλήματα».

Τέλος, ο Θεόδωρος Λιβάνιος απηύθυνε κάλεσμα προς τα κόμματα να στηρίξουν την πρόταση της κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας ότι έχουν προβλεφθεί δικλείδες ασφαλείας. «Υπάρχουν επιφυλάξεις αλλά είναι ένα σημαντικό βήμα για την αυθεντική εκπροσώπηση του ελληνισμού. Παρά τις επιφυλάξεις να συγκεντρωθούν 200 ψήφοι για να εφαρμοστεί, αν δεν ψηφιστεί θα μετατεθεί για το 2031. Άρα, πάλι θα στερήσουμε τον σταυρό προτίμησης στους Έλληνες. Να κλείσουμε την εκκρεμότητα με το παρελθόν».