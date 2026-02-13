Σε βαθμό κακουργήματος αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες για την πολύνεκρη έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργάτριες.

Οι τρεις που είχαν συλληφθεί το πρώτο 24ωρο – ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας – είχαν οδηγηθεί ενώπιον της Εισαγγελέως και είχαν αφεθεί ελεύθεροι με πλημμεληματικές διώξεις.

Ωστόσο, καθώς η έρευνα φέρνει στο φως νέα στοιχεία, σχηματίστηκε δικογραφία για κακουργηματικές πράξεις και οι εμπλεκόμενοι αναμένεται να κληθούν εκ νέου άμεσα ενώπιον Εισαγγελέως και Ανακρίτριας.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν ακόμα δύο αδήλωτες δεξαμενές.