«Παγίδα» με τις ταμειακές μηχανές φαίνεται ότι έχουν στήσει ορισμένοι επιτήδειοι προκειμένου να κερδίσουν πελάτες οι πάροχοι ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων. Αυτό καταγγέλλει ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων και Κατασκευαστών Ταμειακών Συστημάτων (ΣΕΚΤ).

Όπως σημείωσε χθες ο πρόεδρος του Συνδέσμου Δημήτρης Κατράδης κατά τη διάρκεια συνάντησης με δημοσιογράφους «έχουμε παρατηρήσει ότι έχει ξεκινήσει αυτή η παραπλανητική πρακτική από τον περασμένο Οκτώβριο».

Τι έχει συμβεί όμως; Ορισμένοι, σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, ανεβάζουν βίντεο στο διαδίκτυο, στα οποία -ούτε λίγο ούτε πολύ- διαδίδουν ότι επίκειται κατάργηση των ταμειακών μηχανών στην Ελλάδα! Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις διακινούνται και αντίστοιχα mail προς υποψήφιους πελάτες.

Ο στόχος ενάντια στις ταμειακές μηχανές

Ο στόχος είναι απλός: Ένα επιχειρηματίας να στραφεί απευθείας στους παρόχους ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων και όχι στις ταμειακές μηχανές, χωρίς να εξετάσει πρώτα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα μεταξύ των δύο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον κ. Κατράδη, στην ελληνική αγορά κυκλοφορούν -αυτή τη στιγμή- κοντά στις 270.000 ταμειακές μηχανές, ενώ κάθε χρόνο αγοράζονται περίπου 50.000 ταμειακές μηχανές προκειμένου να ανανεωθούν οι παλαιότερες, ο χρόνος «μνήμης» των οποίων είναι 5-6 χρόνια κατά μέσο όρο, ανάλογα και με τη χρήση τους.

Ουσιαστικά πρόκειται για μια αγορά η οποία είναι της τάξης των 18 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Κατά τον ίδιο, η αγορά μιας ταμειακής μηχανής στοιχίζει περίπου 250 ευρώ και η διάρκειά της είναι τουλάχιστον 5ετής, ενώ στην περίπτωση του παρόχου, το αρχικό κόστος είναι της τάξης των 300 ευρώ τουλάχιστον και θα πρέπει να προστεθεί ένα επιπλέον ετήσιο της τάξης των 120 ευρώ.

Προσφυγή στη δικαιοσύνη για τις ταμειακές μηχανές

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν έχει απευθυνθεί ο Σύνδεσμος στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ο πρόεδρος του Συνδέσμου είπε ότι έχει γίνει όχληση αλλά «όχι με επίσημο τρόπο». Ωστόσο, η πρώτη απάντηση που έχει λάβει είναι ότι «η ΑΑΔΕ δε θέλει να εμπλακεί σε πόλεμο μεταξύ επιχειρήσεων». Πάντως, ο ίδιος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξει προσφυγή στη δικαιοσύνη, εάν συνεχιστούν αυτά τα παραπλανητικά μηνύματα. Αυτή τη στιγμή, τα μέλη του Συνδέσμου εκτίμησαν ότι δε θα πρέπει να προχωρήσουν σε νομικές ενέργειες, περιμένοντας το τι θα γίνει μέσα στο επόμενο διάστημα.

Οι μικρές και οι μεγάλες επιχειρήσεις

Για ποιο λόγο όμως, υπήρξαν αυτήν την περίοδο τα παραπλανητικά μηνύματα. Σύμφωνα με τον ΣΕΚΤ, όσοι παράγουν αυτό το υλικό έχουν στόχο να πάρουν τους…πελάτες των ταμειακών μηχανών σε δύο δόσεις.

Πρώτοι στη λίστα φαίνεται να είναι οι μεγάλοι πελάτες. Πρόκειται για εταιρείες με τζίρο άνω του 1 εκατ. ευρώ, οι οποίες μέχρι 2 Φεβρουαρίου του 2026 έπρεπε να έχουν συνάψει σύμβαση με Πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, προκειμένου να εγκαταστήσουν τα συστήματα ηλεκτρονικής έκδοσης τιμολογίων.

Και η δεύτερη φάση τις μικρότερες επιχειρήσεις, καθότι από την 1η Οκτωβρίου 2026 ξεκινά η υποχρεωτική εφαρμογή για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις (με τζίρο κάτω του 1 εκατ. ευρώ), με μεταβατική περίοδο έως και τις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους

Για αυτό, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο «το τελευταίο χρονικό διάστημα εντείνεται η διάδοση παραπλανητικών και εντελώς ανυπόστατων φημών, υπό το πρόσχημα της ενημέρωσης, περί δήθεν κατάργησης των Φορολογικών Ταμειακών Συστημάτων και αντικατάστασής τους από υπηρεσίες Παρόχου, υπό τον αναληθή ισχυρισμό ότι αυτά δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις πρόσφατες απαιτήσεις των Φορολογικών Αρχών», ο οποίος προσθέτει πως «προβαίνουν σε συνειδητή παραπληροφόρηση, με στόχο την αποκόμιση ίδιου οικονομικού οφέλους, εκμεταλλευόμενοι την ελλιπή γνώση των υπόχρεων επιχειρήσεων και την αγωνιώδη προσπάθειά τους να συμμορφωθούν με τις νέες φορολογικές απαιτήσεις».

Οι ανυπόστατες φήμες

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο «οι συγκεκριμένες φήμες είναι απολύτως ανυπόστατες και απέχουν μακράν της αλήθειας».

Αντιθέτως, οι φορολογικές Αρχές, μέσω πρόσφατων αποφάσεών τους, επιδιώκουν την περαιτέρω αξιοποίηση των ταμειακών μηχανών και την αναβάθμιση του ρόλου τους στον κλάδο των επιχειρήσεων λιανικής.

Άλλωστε, με Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ επιβλήθηκε πρόσφατα η αναβάθμιση των τεχνικών προδιαγραφών των Φορολογικών Ταμειακών Συστημάτων.

Ως εκ τούτου, εδώ και πλέον του ενός έτους, όλα τα Φορολογικά Ταμειακά Συστήματα (ταμειακές μηχανές) που διατίθενται στην αγορά βασίζονται στις νέες αυτές προδιαγραφές, ενσωματώνοντας σύγχρονες τεχνολογίες τόσο ως προς τις λειτουργικές τους δυνατότητες όσο και ως προς το επίπεδο ασφάλειας που παρέχουν.

Παράλληλα, μέσω του Προγράμματος «Ψηφιακές Συναλλαγές Β’ κύκλος» του Ταμείου Ανάκαμψης, βρίσκεται σε εξέλιξη η διάθεση voucher αξίας 380 ευρώ, με σκοπό την παρότρυνση των επιχειρήσεων για την προμήθεια νέων ταμειακών μηχανών.

Επιπλέον, το προηγούμενο διάστημα ανατέθηκε από τη Φορολογική Διοίκηση σε μεγάλη ελληνική εταιρεία τεχνολογίας η ανάπτυξη ενός νέου και εξελιγμένου πληροφοριακού συστήματος (ESEND), με το οποίο θα συνδέονται όλα τα Φορολογικά Ταμειακά Συστήματα και θα αποστέλλουν κάθε εκδιδόμενη απόδειξη σε πραγματικό χρόνο (real time). Το σύστημα προβλέπεται να λειτουργήσει εντός του τρέχοντος έτους.

Πηγή ΟΤ