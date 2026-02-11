Την ανάγκη να υπάρξει «ευελιξία» στη χρήση των δανείων ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, υπογράμμισε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ Κάγια Κάλας, προσερχόμενη σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες στην συνάντηση των υπουργών Άμυνας.

Η Κάλας εξέφρασε την ικανοποίησή της για την ταχεία έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία την επόμενη διετία που θα καλύψει τις επείγουσες προτεραιότητές της. Όπως είπε, «είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ευελιξία» στη χρήση των κονδυλίων, σημειώνοντας ότι έχει προβλεφθεί ένας «μηχανισμός κλιμάκωσης» ώστε, εάν οι ευρωπαϊκές ή ουκρανικές εταιρείες δεν μπορούν να καλύψουν άμεσα τις ανάγκες, να είναι δυνατή η προμήθεια από τρίτους, γεγονός που -όπως είπε- ενισχύει τον ανταγωνισμό στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.

Τι είπε για εκλογές στην Ουκρανία, επενδύσεις για άμυνα

Ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο προεδρικών εκλογών και δημοψηφίσματος στην Ουκρανία, η Ύπατη Εκπρόσωπος απάντησε ότι «δεν διεξάγονται εκλογές εν καιρώ πολέμου», επισημαίνοντας ότι σε συνθήκες εξωτερικής επίθεσης η διεξαγωγή εκλογών αποσπά την προσοχή και τους πόρους από την άμυνα. «Η διεξαγωγή εκλογών όσο ο πόλεμος συνεχίζεται δεν είναι καλή λύση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν διακρίνει αυτή τη στιγμή πραγματικές ρωσικές προσπάθειες για ειρήνη.

Η Κάγια Κάλας τόνισε ότι «η Ρωσία δεν κερδίζει αυτόν τον πόλεμο», τα ποσοστά απωλειών της αυξάνονται και η ρωσική οικονομία «δεν τα πάει καλά». Όπως ανέφερε, οι υπουργοί Άμυνας της ΕΕ σήμερα θα εξετάσουν τί περισσότερο μπορεί να γίνει για τη στήριξη της Ουκρανίας, τονίζοντας ότι η ΕΕ έχει «πολλά να μάθει από την Ουκρανία» στον τομέα της αμυντικής καινοτομίας και της ταχείας αύξησης των αμυντικών δαπανών.

Η Κάλας αναφέρθηκε, επίσης, στις συζητήσεις για τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία και για την εκπαίδευση Ουκρανών στρατιωτών επί ουκρανικού εδάφους, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη εντοπιστεί δύο πιθανά εκπαιδευτικά κέντρα. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων, αναφερόμενη σε δύο προτάσεις προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μεταξύ άλλων για παραγωγή της αμυντικής βιομηχανίας εντός της Ουκρανίας και για διεύρυνση του πλαισίου της παραγωγής αγαθών διπλής χρήσης.

Τέλος, αναφερόμενη στην Αρκτική, σημείωσε ότι η ΕΕ οφείλει να παραμένει σε εγρήγορση, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι δεν πρέπει να απομακρύνει την προσοχή της από την πιο οξεία απειλή, που παραμένει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Τι συζητούν οι υπουργοί

Η ενίσχυση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία είναι το βασικό θέμα συζήτησης στο σημερινό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σε επίπεδο υπουργών Άμυνας, με τη συμμετοχή του νέου Ουκρανού ομολόγου τους, Μιχαήλ Φεντόροφ.

Συγκεκριμένα, θα εξεταστεί πώς μπορεί να διασφαλιστεί η ταχεία παράδοση του εξοπλισμού που χρειάζεται περισσότερο το Κίεβο για να αμυνθεί και θα συζητηθεί η ενίσχυση της συνεργασίας με το Κίεβο στον τομέα της αμυντικής καινοτομίας και ιδιαίτερα στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Επιπλέον, στο επίκεντρο του Συμβουλίου θα βρεθεί και το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας, έπειτα από μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία: μεταξύ άλλων, μέσω της εκπαιδευτικής αποστολής της ΕΕ προς τις ουκρανικές δυνάμεις (EUAM).

Στο δείπνο, οι υπουργοί θα συζητήσουν τις «προοπτικές για το 2026», στο πλαίσιο των νέων γεωπολιτικών εξελίξεων και της ασταθούς συμπεριφοράς των ΗΠΑ, καθώς και τη μελλοντική ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλεια (που θα παρουσιαστεί μέσα στο έτος) και τις εντάσεις γύρω από τη Γροιλανδία.