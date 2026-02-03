Δραματικές είναι οι συνέπειες της τεράστιας ακρίβειας που επικρατεί στην Ελλάδα, με τους καταναλωτές να παραμένουν οι περισσότερο απαισιόδοξοι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως δείχνει σημερινή ανάλυση του ΙΟΒΕ, τα ελληνικά νοικοκυριά δυσκολεύονται σε μεγάλο βαθμό να τα βγάλουν πέρα, σε μια συγκυρία που η κυβέρνηση δε λαμβάνει επαρκή μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας.

Για αυτό και είναι αρνητικές οι προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους, κατά τους προσεχείς 12 μήνες και το 60% των νοικοκυριών αναμένει ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής τους κατάστασης, ενώ μόλις το 4% προβλέπει μικρή βελτίωση.

Οι επιμέρους δείκτες για τα οικονομικά των νοικοκυριών υποχωρούν, ενώ και η γενικότερη οικονομική κατάσταση στη χώρα εμφανίζει επιδείνωση.

Όπως δείχνει η έρευνα του ΙΟΒΕ, το 70% (από 66%)των καταναλωτών προέβλεψε ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας, έναντι 19%, το οποίο αναμένει σταθερότητα.

Το 60% (από 56%) των καταναλωτών προέβλεψε ότι θα προβεί σε λιγότερες ή πολύ λιγότερες δαπάνες.

Πτώση στον δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης

Στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας ενισχύθηκαν, όπως και εκείνες για τη δική τους οικονομική κατάσταση. Παράλληλα, εξασθένησαν ήπια οι προβλέψεις για μείζονες αγορές, ενώ υποχώρησε οριακά η πρόθεση για αποταμίευση.

Στην πλευρά των νοικοκυριών, οι καταναλωτές, παραμένουν οι περισσότερο απαισιόδοξοι στην ΕΕ, διατυπώνοντας περισσότερο αρνητικές προβλέψεις για τα οικονομικά των νοικοκυριών τους σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, αλλά και τη γενικότερη οικονομική κατάσταση στη χώρα, ενώ εξασθενεί και η πρόθεσή τους για μείζονες αγορές. Η νέα χρονιά ξεκινά επομένως με τα νοικοκυριά να είναι περισσότερο διστακτικά

Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης εξασθένησε ελαφρά τον Ιανουάριο και διαμορφώθηκε στις -50,3 μονάδες, έναντι -47 μονάδες τον Δεκέμβριο. Και αυτόν τον μήνα, οι καταναλωτές εμφανίζονται ως οι περισσότερο απαισιόδοξοι στην ΕΕ, με διαφορά από τους επόμενους, με αυτούς στη Ρουμανία, με επίπεδο δείκτη –34,6 και τη Σλοβακία (-25,1), να ακολουθούν.

Πτώση της οικονομικής κατάστασης

Οι επιμέρους δείκτες για τα οικονομικά των νοικοκυριών υποχωρούν, ενώ και η γενικότερη οικονομική κατάσταση στη χώρα εμφανίζει επιδείνωση. Παράλληλα, η πρόθεση για μείζονες αγορές εξασθενεί ελαφρά, με την αποταμίευση να υποχωρεί οριακά.

Στις χαμηλότερες θέσεις αυτής της κατάταξης, όπως και μέσα στο 2025, βρίσκεται η Μάλτα (+6,6) και η Λιθουανία (+1,6) με τη θετική τιμή του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης να συνεπάγεται ουσιαστικά αισιοδοξία από τους καταναλωτές της χώρας. Οι μέσοι ευρωπαϊκοί δείκτες διαμορφώθηκαν στις -11,7 μονάδες στην ΕΕ και στις -12,4 μονάδες στην Ευρωζώνη.

Αναλυτικά:

Οι αρνητικές εκτιμήσεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους τους προηγούμενους 12 μήνες περιορίστηκαν ήπια στις -49 (από -48,1) μονάδες. Το 67% των νοικοκυριών εκτίμησε ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης, ενώ το 2% θεωρεί πως επήλθε μικρή βελτίωση. Οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις -8,5 και -8,4 μονάδες αντίστοιχα.

Οι αρνητικές προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους, τους προσεχείς 12 μήνες ενισχύθηκαν τον Ιανουάριο στις –46,4 (από -42,6).

Το 60% των νοικοκυριών αναμένει ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης, ενώ το 4% προβλέπει μικρή βελτίωση. Οι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις -2,2 και -2,6 μονάδες αντίστοιχα.

Ο αρνητικός δείκτης των προβλέψεων των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας τους το προσεχές 12μηνο ενισχύθηκε ελαφρά τον Ιανουάριο και διαμορφώθηκε στις -55,4 (από –50,1) μονάδες. Το 70% (από 66%)των καταναλωτών προέβλεψε ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας, έναντι 19% το οποίο αναμένει σταθερότητα. Οι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις -23,9 και -25,8 μονάδες αντίστοιχα.

Λιγότερες αγορές

Η πρόθεση των καταναλωτών για σημαντικές αγορές τους προσεχείς 12 μήνες (επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών κ.λπ.) εξασθένισε ήπια με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις -50,4 (από -47,4) μονάδες. Το 60% (από 56%) των καταναλωτών προέβλεψε ότι θα προβεί σε λιγότερες ή πολύ λιγότερες δαπάνες, ενώ το 4% (από 5%) αναμένει το αντίθετο. Οι ευρωπαϊκοί δείκτες διαμορφώθηκαν στις -12,1 μονάδες στην ΕΕ και στις -12,8 μονάδες στην Ευρωζώνη.

«Καμπανάκι» ΤτΕ

Την ίδια ώρα, «καμπανάκι» χτυπάει η Τράπεζα της Ελλάδος για τον πληθωρισμό στην ελληνική οικονομία για τα επόμενα χρόνια.

Στην τελευταία της έκθεση «Note on the Economy», σημειώνεται ότι ενώ στη διετία 2026-2027 θα υποχωρήσει στο 2,2%, κατά μέσον όρο, αναμένεται να επιταχυνθεί ξανά, εφάπαξ, στο 2,5% το 2028, εξαιτίας της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Ρύπων (ETS2), που θα επιβαρύνει τις τιμές της ενέργειας, των καυσίμων και της θέρμανσης.

Το σημείωμα τοποθετεί τον πληθωρισμό υπ’ αριθμόν 1 βραχυπρόθεσμη πρόκληση οικονομικής πολιτικής. Ακολουθεί η πρόκληση της κινητοποίησης των διαθεσίμων ευρωπαϊκών πόρων. Επισημαίνει, επίσης, ότι το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών υποχώρησε κατά 1,4% το γ΄ τρίμηνο του 2025, αντανακλώντας τον αυξημένο πληθωρισμό.

Πηγή: OT.gr