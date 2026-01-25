Με την παρουσία προσωπικοτήτων από ολόκληρο το πολιτικό και επιχειρηματικό φάσμα, ο Κύκλος Ιδεών γιόρτασε χθες (24/1) τη συμπλήρωση δέκα ετών ενεργής παρέμβασης στα δημόσια πράγματα.

Ήταν Δεκέμβριος του 2015, σε μια περίοδο έντονης πολιτικής πόλωσης, όταν ο Ευάγγελος Βενιζέλος ίδρυε τον Κύκλο Ιδεών. Η φιλοδοξία του ήταν η δημιουργία ενός φόρουμ δημόσιου λόγου που δεν θα ανταγωνιζόταν τον κομματικό, τον δημοσιογραφικό ή τον επιστημονικό λόγο, αλλά θα λειτουργούσε συμπληρωματικά, επιδιώκοντας έναν «ολοκληρωμένο διάλογο». Για τους υπεύθυνους του think tank, ο όρος «ολοκληρωμένος» δεν ήταν ποτέ μια αφηρημένη έννοια, αλλά η δυνατότητα ο λόγος αυτός να είναι μετατρέψιμος σε συγκεκριμένες πολιτικές, θεσμικές και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Σήμερα, δέκα χρόνια μετά, ο Κύκλος Ιδεών έχει καταφέρει να εισχωρήσει στον χώρο της «μεταπολιτικής» – έναν χώρο στον οποίο ο ιδρυτής του μετακένωσε το κέντρο βάρους της δράσης του, προτού καν ο ίδιος αποκτήσει αυτή την ιδιότητα με την αποχώρησή του από τη Βουλή το καλοκαίρι του 2019.

Το ιδρυτικό στίγμα αυτής της διαδρομής δόθηκε τον Φεβρουάριο του 2016 στο Γαλλικό Ινστιτούτο, με την πρώτη ανοιχτή συζήτηση για το αν «Υπάρχει λύση στο Ελληνικό Πρόβλημα;». Εκεί τέθηκαν τα θεμελιώδη ερωτήματα για τους εθνικούς μύθους που διαψεύστηκαν, την υπαρξιακή αμφιταλάντευση μεταξύ Ανατολής και Δύσης και τους κινδύνους που θα μπορούσαν να μετατρέψουν την κρίση σε μια σισύφεια περιπέτεια.

Έκτοτε, ο Κύκλος Ιδεών παραμένει στην εμπροσθοφυλακή του διαλόγου. Είναι χαρακτηριστικό ότι η θέση περί του κινδύνου η χώρα να καταστεί «μη διακυβερνήσιμη», η οποία διατυπώθηκε στην πρόσφατη εκδήλωση του Οκτωβρίου για το «δημοσκοπικό αδιέξοδο», βρέθηκε στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας και συζητήθηκε εκτενώς.

Το φάσμα των θεματικών του Κύκλου καλύπτει ζωτικές πτυχές της δημόσιας συζήτησης: από την εξωτερική πολιτική, την ασφάλεια και τις γεωπολιτικές προκλήσεις, μέχρι την ποιότητα των θεσμών, το Σύνταγμα και το Κράτος Δικαίου. Στην πρώτη γραμμή των αναλύσεών του βρίσκονται σταθερά η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και η δημοσιονομική επίγνωση, ενώ ταυτόχρονα χαρτογραφούνται οι νέες οικουμενικές προκλήσεις, όπως η κλιματική κρίση και η τεχνητή νοημοσύνη.

Στη χθεσινή γιορτή για τη δεκαετή πορεία του οργανισμού, το «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο πρώην υπουργός Αλέκος Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζών Γιώργος Ζαννιάς και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκα3. Την επέτειο τίμησαν επίσης με την παρουσία τους ιστορικά και νεότερα στελέχη του ΠαΣοΚ, όπως ο Κώστας Λαλιώτης, σταθεροί φίλοι του Κύκλου, ενώ παρέστησαν ο CEO της Alter Ego Media Γιάννης Βρέντζος και ο εκδότης της εφημερίδας «Το Βήμα» Γιάννης Πρετεντέρης.