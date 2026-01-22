Την Κυριακή 25 Ιανουαρίου το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: Τα Ηθικά Ευδήμια του Αριστοτέλη, το περιοδικό Vita, η μαθητική εφημερίδα της Κοζάνης και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

Ηθικά Ευδήμια Τόμος Α’

Πρόκειται για μία από τις τρεις μεγάλες ηθικές πραγματείες του κορυφαίου φιλοσόφου της αρχαιότητας –μαζί με τα Ηθικά Νικομάχεια και τα Ηθικά Μεγάλα– ένα έργο βαθιά διδακτικό, που εστιάζει στην αρετή, τη φιλία και την ευδαιμονία, δηλαδή την ολοκλήρωση του ανθρώπου μέσα από την ορθή πράξη και τον λόγο.

Στο έργο αναπτύσσονται με συστηματικό τρόπο καίρια ζητήματα της ηθικής φιλοσοφίας: η έννοια της ευδαιμονίας ως ύψιστου ανθρώπινου σκοπού, τα αγαθά που βρίσκονται εντός και εκτός της ψυχής, η ηθική αρετή ως ενέργεια και στάση ζωής, αλλά και η περίφημη αριστοτελική «μεσότης» ως κριτήριο ισορροπίας ανάμεσα στα άκρα.

Ο φιλόσοφος παρουσιάζει έναν πλήρη πίνακα των αρετών, διακρίνοντας τις διανοητικές από τις ηθικές, αναλύει την έννοια της προαίρεσης, διερευνά τη δικαιοσύνη και τα είδη της, ενώ αφιερώνει εκτενή χώρο στη φιλία, αναδεικνύοντας τη βαθιά ηθική, κοινωνική και πολιτική της σημασία.

Η έκδοση που προσφέρει ΤΟ ΒΗΜΑ περιλαμβάνει το αρχαίο ελληνικό πρωτότυπο κείμενο, έγκυρη απόδοση στη νεοελληνική, κατατοπιστική εισαγωγή και αναλυτικά σχόλια, καθιστώντας το έργο προσβάσιμο τόσο στον ειδικό μελετητή όσο και στον σύγχρονο αναγνώστη που αναζητά διαχρονικές απαντήσεις σε επίκαιρα ερωτήματα.

Vita

Στο νέο τεύχος, ο χειμώνας γίνεται σύμμαχος ευεξίας και γνώσης. Ανακαλύπτουμε τα οφέλη της πιο «ήσυχης» εποχής του χρόνου για το σώμα και το μυαλό μας, κάνουμε crash test στα λαχανικά εποχής και αναθεωρούμε τους διατροφικούς μας στόχους με οδηγό την επιστήμη και όχι τις τάσεις. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, το VITA φωτίζει τις τελευταίες εξελίξεις στην ογκολογία, σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από δυναμισμό και ελπίδα.

Ο καρκίνος, από νόσος που συχνά ταυτιζόταν με τον φόβο, αντιμετωπίζεται πλέον ως μια χρόνια, διαχειρίσιμη ασθένεια. Στόχος της σύγχρονης ιατρικής δεν είναι μόνο περισσότερα χρόνια ζωής, αλλά καλύτερη, πιο στοχευμένη, πιο ποιοτική και –πάνω απ’ όλα– πιο ανθρώπινη φροντίδα.

Στο εξώφυλλο, η Ευγενία Σαμαρά. Με αφορμή την επιστροφή της στη δεύτερη σεζόν της επιτυχημένης σειράς του MEGA «Έχω Παιδιά», μιλά στο VITA για τη ζωή, τον έρωτα, τα παιδιά, την ισορροπία και όσα μας κάνουν να νιώθουμε πραγματικά καλά.

Μαθητική εφημερίδα της Κοζάνης

Οι μαθήτριες και οι μαθητές του 2ου ΕΠΑΛ Κοζάνης έκαναν ρεπορτάζ, οργάνωσαν έρευνες, μίλησαν με ανθρώπους της πόλης και μας παρουσιάζουν ενδιαφέροντα θέματα για τον τόπο που γεννήθηκαν και θέλουν να γνωρίσουμε μέσα από τα δικά τους μάτια.

ΒΗΜΑGAZINO

Το νέο τεύχος κυκλοφορεί με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που έχει να κάνει με την υψηλή τέχνη, τις business και την πολιτική. Ο κορυφαίος συλλέκτης Ρόναλντ Σ. Λόντερ.

Πρόκειται για τον δισεκατομμυριούχο ιδιοκτήτη τεράστιας βιομηχανίας στον χώρο της ομορφιάς ο οποίος όχι μόνο ασκεί επιρροή στο παγκόσμιο art world αλλά σαν επιστήθιος φίλος του Ντόναλντ Τραμπ είναι ο εμπνευστής της ιδέας για την προσάρτηση της Γροιλανδίας.

Ο Λόντερ ανάμεσα σε άλλα έργα μυθικής αξίας είναι ο ιδιοκτήτης και του περίφημου πίνακα «Πορτραίτο της Αντέλ Μπλοχ-Μπάουερ» του Γκούσταφ Κλιμτ που φιλοξενείται στο εξώφυλλο.