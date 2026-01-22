Έντονη αβεβαιότητα καταγράφεται στην κοινή γνώμη αναφορικά με το μέλλον των σχέσεων ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Metron Analysis.

Στο ερώτημα για το αν ΕΕ και ΗΠΑ θα συνεχίσουν να πορεύονται ως συμμαχικές δυνάμεις ή αν θα ακολουθήσουν ξεχωριστούς δρόμους στο άμεσο μέλλον, το 51% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι οι δύο πλευρές θα απομακρυνθούν, ενώ το 41% θεωρεί ότι θα παραμείνουν σύμμαχοι.

Τα στοιχεία από προηγούμενους μήνες δείχνουν σαφή μεταστροφή του κλίματος: τον Μάρτιο του 2025 η πλειοψηφία (59%) πίστευε στη συνέχιση της συμμαχικής σχέσης, ωστόσο μέχρι τον Ιανουάριο του 2026 η εικόνα έχει αντιστραφεί, με την απαισιοδοξία να υπερισχύει.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση ανά πολιτική αυτοτοποθέτηση. Στον χώρο της Αριστεράς, των Κεντροαριστερών και των Κεντρώων κυριαρχεί η άποψη ότι ΕΕ και ΗΠΑ θα ακολουθήσουν ξεχωριστούς δρόμους, με ποσοστά που φτάνουν έως και το 60%. Αντίθετα, στους Κεντροδεξιούς και Δεξιούς η εικόνα είναι πιο ισορροπημένη, με οριακό προβάδισμα της εκτίμησης για διατήρηση της συμμαχίας.

Πώς αξιολογούν οι Έλληνες τον Τραμπ;

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερα αρνητική είναι η αξιολόγηση του Ντόναλντ Τραμπ από την ελληνική κοινή γνώμη. Το 75% δηλώνει αρνητική άποψη για τον τρόπο με τον οποίο ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι σήμερα, έναντι μόλις 18% που εκφράζει θετική γνώμη. Το 3% τηρεί ουδέτερη στάση, ενώ το 4% δεν απαντά.

Και εδώ, τα διαχρονικά δεδομένα δείχνουν επιδείνωση της εικόνας του Αμερικανού προέδρου, με την αρνητική αξιολόγηση να αυξάνεται σταθερά τους τελευταίους μήνες, φτάνοντας στο υψηλότερο σημείο της τον Ιανουάριο του 2026.

Ανά πολιτική τοποθέτηση, η αρνητική άποψη για τον Ντόναλντ Τραμπ είναι σχεδόν καθολική στους αριστερούς και κεντροαριστερούς ψηφοφόρους (άνω του 90%), ενώ μειώνεται αισθητά προς τα δεξιά του πολιτικού φάσματος. Στους δεξιούς ψηφοφόρους, ωστόσο, η εικόνα παραμένει διχασμένη, με την αρνητική γνώμη να εξακολουθεί να υπερισχύει, αλλά με σαφώς αυξημένο ποσοστό θετικής αξιολόγησης σε σχέση με τις υπόλοιπες πολιτικές κατηγορίες.