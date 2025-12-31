H τελευταία αγωνιστική της EuroLeague έκρυβε μια μεγάλη έκπληξη. Η Ζάλγκιρις επιβλήθηκε 93-80 της Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γουίλιαμς Γκος.

Ο πρώην γκαρντ του Ολυμπιακού σταμάτησε στους 17 πόντους και είχε ως άξιο συμπαραστάτη του τον Ράιτ που έβαλε άλλους 15. Στην αντίπερα όχθη ο Τζόουνς είχε 18 πόντους, ο Ελάιτζα Μπράιαντ πρόσθεσε άλλους 14 αλλά δεν έφταναν.

Μετά το διπλό της Ζάλγκιρις η Βαλένθια έπιασε την κορυφή. Οι Ισπανοί επιβλήθηκαν 86-73 της Παρτίζαν με τον Ντάριους Τόμπσον να προσθέτει ακόμα μία μαγική εμφάνιση με 17 πόντους. Για την Παρτίζαν των πολλών εσωτερικών προβλημάτων ο Μπόνγκα με 17 και ο Μπράουν με 15 ήταν οι μοναδικοί διψήφιοι.

Μεγάλο διπλό για τη Μονακό

Η Μονακό δεν νίκησε απλά, αλλά… κονιορτοποίησε την Μπαρτσελόνα μέσα στο «Palau Blaugrana» με 90-74, φεύγοντας με τεράστιο διπλό απ’ το «σπίτι» των Καταλανών στο πλαίσιο της 19ης και τελευταίας αγωνιστικής του α’ γύρου της Euroleague.

Αυτή ήταν η τρίτη σερί νίκη για τους Μονεγάσκους που βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 12-7 κι «έπιασαν» την Μπαρτσελόνα στη βαθμολογία, «ακουμπώντας» πλέον την τετράδα.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη «έπνιξε» με την άμυνά της την «Μπάρτσα», περιορίζοντάς την στους 30 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, ενώ στην επίθεση είχε τρομερό πλουραλισμό, παίρνοντας σκορ από 9 παίκτες. Κι έχοντας 19 πόντους απ’ τον Μάικ Τζέιμς (2/3τρίπ.), 15 απ’ τον εξαιρετικό Χέις και 13 απ’ τον Μίροτιτς.

Στον αντίποδα η Μπαρτσελόνα τα περίμενε όλα απ’ τον Ντάριο Μπριθουέλα που σημείωσε 25 πόντους, αλλά δεν μπορούσε να νικήσει… μόνος του τη Μονακό.

Το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής της EuroLeague

Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 80-93

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Παρί (Γαλλία) 94-89

Βαλένθια (Ισπανία)-Παρτιζάν (Σερβία) 86-73

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Μονακό (Μονακό) 74-90

Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου