Η Νιγηρία άφησε σήμερα (26/12) να εννοηθεί ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθούν και άλλα πλήγματα εναντίον τζιχαντιστικών οργανώσεων, μετά από εκείνα που έγιναν ανήμερα τα Χριστούγεννα από τις αμερικανικές δυνάμεις, στα βόρεια της χώρας.

Όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα νέων πληγμάτων, ο υπουργός Εξωτερικών Γιουσούφ Τούγκαρ απάντησε στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό ChannelsTV: «Είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη και συνεργαζόμαστε με τις ΗΠΑ. Συνεργαζόμαστε επίσης με άλλες χώρες».

«Η Νιγηρία ήταν εκείνη που παρείχε τις πληροφορίες» στην Ουάσινγκτον, υποστήριξε επίσης ο υπουργός, διευκρινίζοντας ότι μιλούσε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό ομόλογό του, τον Μάρκο Ρούμπιο. «Μιλήσαμε δύο φορές. Συζητήσαμε επί 19 λεπτά πριν από την επίθεση, στη συνέχεια μιλήσαμε για άλλα πέντε λεπτά αφού ξεκίνησε», ανέφερε.

Πεντάγωνο: Τα πλήγματα εγκρίθηκαν από τη νιγηριανή κυβέρνηση

Από την Ουάσινγκτον, ένας εκπρόσωπος του Πενταγώνου επιβεβαίωσε ότι «το υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ συνεργάστηκε με την κυβέρνηση της Νιγηρίας» και ότι «τα πλήγματα εγκρίθηκαν από τη νιγηριανή κυβέρνηση».

Ο Τούγκαρ διαβεβαίωσε και αυτός ότι ο πρόεδρος της Νιγηρίας, Μπόλα Τινούμπου, έδωσε το «πράσινο φως» για τα αμερικανικά πλήγματα.

Προς το παρόν, παραμένει άγνωστοι ποιοι ήταν οι στόχοι μεταξύ των πολλών ένοπλων οργανώσεων που δρουν στη Νιγηρία. Οι τζιχαντιστές δρουν κυρίως στα βορειοανατολική της χώρας, όμως έχουν κάνει επιδρομές και στις βορειοδυτικές περιοχές.

Οι κάτοικοι των απομονωμένων χωριών της πολιτείας Σόκοτο, που συνορεύει με τον Νίγηρα, δήλωσαν «σοκαρισμένοι» από τα πλήγματα. «Ακούσαμε μια ισχυρή έκρηξη που συγκλόνισε όλη την πόλη και όλος ο κόσμος φοβήθηκε», είπε ο Χαρούνα Κάλαχ, ένας κάτοικος του Τζάμπο, που απέχει 100 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της Σόκοτο, στην περιφέρεια Ταμπουβάλ. «Αρχικά, νομίζαμε ότι ήταν επίθεση της Λακουράουα» (ένοπλης ομάδας που συνδέεται με το Ισλαμικό Κράτος του Σαχέλ), ανέφερε, προσθέτοντας: «Αργότερα μάθαμε ότι ήταν επίθεση αμερικανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, κάτι που μας εξέπληξε επειδή η περιοχή αυτή ουδέποτε ήταν κρησφύγετο της Λακουράουα και δεν έχουμε δεχτεί επιθέσεις τα δύο τελευταία χρόνια».

Ο Νιγηριακός ΥΠΕΞ είπε ότι η προσέγγιση της Νιγηρίας στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας δεν επηρεάζεται από τη θρησκεία των θυμάτων «είτε είναι μουσουλμάνοι, είτε είναι χριστιανοί».

Η νιγηριανή κυβέρνηση και οι ανεξάρτητοι αναλυτές αρνούνται να μιλήσουν για θρησκευτικές διώξεις, ένα επιχείρημα που προβάλλει εδώ και καιρό η χριστιανική δεξιά στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και Νιγηριανοί αυτονομιστές που ασκούν επιρροή στην Ουάσινγκτον.

Τραμπ: Είχα πει ότι θα πλήρωναν ακριβά την σφαγή χριστιανών

«Είχα προειδοποιήσει ήδη αυτούς τους τρομοκράτες ότι αν δεν σταματούσαν τη σφαγή χριστιανών, θα πλήρωναν ακριβά» και «απόψε πλήρωσαν», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας πως «το υπουργείο Πολέμου διεξήγαγε πολυάριθμα τέλεια πλήγματα».

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για την αφρικανική ήπειρο (AFRICOM), επιβεβαίωσε ότι έγιναν βομβαρδισμοί «κατόπιν αιτήματος των νιγηριανών αρχών», με αποτέλεσμα «να σκοτωθούν πολλοί τρομοκράτες» του ΙΚ στην πολιτεία Σόκοτο.

Οι βομβαρδισμοί αυτοί αποτελούν την πρώτη αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στην πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής, αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος τον περασμένο μήνα υποστήριξε ότι οι χριστιανοί αντιμετωπίζουν «υπαρξιακή απειλή» στη Νιγηρία και απείλησε να προσφύγει σε ένοπλη δράση.

«Πιστεύω ότι ο Τραμπ δεν θα αποδεχόταν μια άρνηση εκ μέρους της Νιγηρίας», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μάλικ Σάμιουελ, αναλυτής της μη κυβερνητικής οργάνωσης Good Governance Africa που εδρεύει στην Αμπούτζα. Καθώς δέχονται διπλωματική πίεση, οι νιγηριανές αρχές προσπαθούν να δείξουν ότι συνεργάζονται με την Ουάσινγκτον, αν και «οι δράστες (των επιθέσεων) και τα θύματα στη βορειοδυτική Νιγηρία είναι στην πλειονότητά τους μουσουλμάνοι».