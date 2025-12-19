Εκπληκτικά πράγματα στη Νέα Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ να βρίσκεται πίσω με 0-2 απέναντι στην Κραϊόβα και να φέρνει τούμπα το παιχνίδι με 3-2 σε… νεκρό χρόνο, καταφέρνοντας από εκεί που βρισκόταν εκτός οκτάδας να περάσει και μάλιστα ως τρίτη, απευθείας στους «16» του Conference League! Συγκλονιστικό ματς από τον Ντομαγκόι Βίντα που έκανε τα πάντα μέσα στο γήπεδο και ήταν με διαφορά ο MVP.

Πώς ξεκίνησαν

Η ΑΕΚ είχε τον Στρακόσα στο τέρμα και τετράδα στην άμυνα τους Ρότα, Βίντα, Ρέλβας και Πήλιο. Στη μεσαία γραμμή ήταν οι Πινέδα, Μαρίν, Μάνταλος και Περέιρα ενώ στην επίθεση ξεκίνησαν οι Κοϊτά και Γιόβιτς.

Για την Κραϊόβα στο τέρμα ήταν ο Ισένκο και τριάδα στην άμυνα οι Ρόμαντσουκ, Μπαντέλι και Σκρέτσιου. Στις πλευρές ήταν οι Μπάνκου, Τέλες, ανάμεσά τους οι Μεκβαμπισβίλι και Τσικαλντάου ενώ τριάδα στην επίθεση ήταν οι Μπαϊαράμ, Ετίμ και Αλ Χαμλαουί.

Δεν σκόραρε νωρίς και το πλήρωσε στο κακό της διάστημα

Η ΑΕΚ μπήκε καλά στο πρώτο 20λεπτο όπου έφτασε τρεις φορές πολύ κοντά στο γκολ. Μόλις στο 3’ και ο Κοϊτά σημάδεψε το δοκάρι του Ισένκο με σουτ ενώ στο 10’ μία κεφαλιά του Βίντα από εκτέλεση κόρνερ έφυγε λίγο έξω. Στο 19’ ο Μαρίν βρήκε τον Πινέδα που έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε και έφυγε λίγο έξω.

Από εκεί και μετά η Κραϊόβα πήρε την μπάλα και έγινε πολύ επικίνδυνη. Στο 26’ ο Στρακόσα έσωσε σε σουτ του Ετίμ, αλλά τέσσερα λεπτά μετά ο αλβανός τερματοφύλακας δεν αποδείχθηκε αρκετός. Σε φάση που ξεκινά από λάθος του Πινέδα, έβγαλε το σουτ του Ετίμ, αλλά στην επαναφορά ο Μπαϊαράμ με διαγώνιο σουτ έκανε το 0-1.

Οι Ρουμάνοι έφτασαν κοντά σε δεύτερο γκολ με ωραία κεφαλιά του Αλ Χαμλαουί από κόρνερ στο 38’ ενώ στο φινάλε του ημιχρόνου οι δύο ομάδες είχαν από μία πολύ μεγάλη ευκαιρία. Η ΑΕΚ με κεφαλιά του Γιόβιτς που έβγαλε δύσκολα πάνω στην γραμμή ο Ισένκο και οι φιλοξενούμενοι με ωραίο σουτ του Τέλες που έφυγε μόλις άουτ.

Εκεί που όλα έδειχναν χαμένα, ήρθε η ανατροπή της χρονιάς

Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ μπήκε ξανά δυνατά και στο πρώτο πεντάλεπτο έχασε δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες για με τον Γιόβιτς για την ισοφάριση. Η πρώτη με προβολή που δεν πρόλαβε να κάνει και η δεύτερη με κεφαλιά από τη μικρή περιοχή. Στο 59’ όμως η Κραϊόβα χτύπησε στη μετάβαση και ο Τσικαλντάου αφού πήρε μία κόντρα έκανε το 2-0 με σουτ.

Έξι λεπτά αργότερα όμως από κόρνερ του Μαρίν ο Βίντα με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 1-2 και έδωσε νέο ενδιαφέρον στο ματς. Από εκεί και μετά η ΑΕΚ προσπάθησε να πιέσει, οι Ρουμάνοι κλείστηκαν και κρατούσαν σχετικά εύκολα το αποτέλεσμα αφού δεν υπήρχε καθαρό μυαλό στους Κιτρινόμαυρους. Για να φτάσουμε στο 90+8’ που από σέντρα του Ελίασον ο Κουτέσα με κεφαλιά έκανε το 2-2 για την ‘Ενωση.

Το μομέντουμ έδειχνε ΑΕΚ και οι Ρουμάνοι τιμωρήθηκαν για τις καθυστερήσεις που έκαναν σε όλο το ματς. Ο Βίντα στο 90+11′ δέχθηκε μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή, ο διαιτητής έδωσε πέναλτι μέσω VAR και ο Γιόβιτς έκανε το 3-2 με εύστοχη εκτέλεση στο 90+15’ προκαλώντας «έκρηξη» στη Νέα Φιλαδέλφεια.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Ο Βίντα ήταν μακράν ο κορυφαίος του ματς.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο Βίντα έδωσε το έναυσμα και ουσιαστικά ολοκλήρωσε την ανατροπη. Απίθανος ο Κροάτης λίγες μέρες πριν κλείσει τα 37 του.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Πήλιος ήταν εκτός ματς με πάρα πολλά λάθη.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Χάρισε πολλές κάρτες ο Γκιόργκι Κρουασβίλι στους παίκτες των Ρουμάνων ενώ δεν είδε το πέναλτι στον Βίντα και το έδωσε μέσω VAR.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Το VAR έσωσε τον Κρουασβίλι στο πέναλτι του Βίντα.

ΣΚΟΡΕΡ:

Βίντα (66’), Κουτέσα (90+8′), Γιόβιτς (90+15′ πεν.) / Μπαϊαράμ (30’), Τσικαλντάου (59’)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΕΚ (Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πήλιος (77’ Πενράις), Πινέδα, Μαρίν (90+1’ Γκρούγιτς), Μάνταλος (64’ Ελίασον), Περέιρα (64’ Κουτέσα), Κοϊτά, Γιόβιτς.

Κραϊόβα (Κοέλιο): Ισένκο, Ρόμαντσουκ, Μπαντέλι, Σκρέτσιου, Μπάνκου, Τέλες (90+6’ Στεφάνοβιτς), Μεκβαμπισβίλι (90+6’ Μόγκος), Τσικαλντάου (80’ Χούρι), Μπαϊαράμ (Κρέτου), Ετίμ (67’ Μόρα), Αλ Χαμλαουί.