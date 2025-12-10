Μνημόνιο Συνεργασίας ανάμεσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο και το Πανεπιστήμιο Πειραιά υπεγράφη σήμερα ανάμεσα στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτα Κακλαμάνη και τον Πρύτανη κ. Μιχαήλ Σφακιανάκη.

«Είναι μία ιδιαίτερα σημαντική μέρα για την Βουλή. Απ’ αυτές, που δεν τυγχάνουν μεγάλης προβολής όπως όλα τα σημαντικά πράγματα και εντάσσεται στα πλαίσια εξωστρέφειας του Κοινοβουλίου, έναν στόχο τον οποίο έθεσα από την πρώτη στιγμή, όταν και εξελέγην Πρόεδρος…» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ν. Κακλαμάνης.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας αφορά σε ένα πλαίσιο συνεργασίας και ανάληψης κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων που αφορούν στην έρευνα και εκπαίδευση, την επόμενη πενταετία, ενώ προβλέπεται και επέκτασή της για άλλα πέντε χρόνια.

Η υπογραφή του Μνημονίου προέκυψε από την ανάγκη διαρκούς επιμόρφωσης και εκπαίδευσης των υπαλλήλων της Βουλής σε συνεργασία με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα, με στόχο την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξή τους.

Περιλαμβάνει επίσης την από κοινού ανάπτυξη δράσεων με έμφαση στην προώθηση της ένταξης και των ίσων ευκαιριών για άτομα με αναπηρία, μέσω πρωτοβουλιών, δράσεων και συνεργασιών που στοχεύουν στην ενίσχυση της προσβασιμότητας, της επαγγελματικής ανάπτυξης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης μελών και των δύο φορέων, στο πλαίσιο της ισότητας και της εταιρικής ευθύνης.

Ο Πρόεδρος της Βουλής στις δηλώσεις του εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Πρύτανη, τους Αντιπρυτάνεις και τους Καθηγητές του Πανεπιστημίου Πειραιά, για την ευγενική τους χορηγία να συμβάλλουν στην επιμόρφωση των στελεχών του ελληνικού Κοινοβουλίου.

Ο κ. Ν. Κακλαμάνης ανακοίνωσε ότι : «Η Βουλή αναλαμβάνει μια δική της πρωτοβουλία-κι αυτό δεν αποτελεί ανταπόδοση- σχετικά με τη μέριμνα για τους ΑΜΕΑ φοιτητές. Πρόκειται για νέα παιδιά που σπουδάζουν στο Πανεπιστήμιο και αντιμετωπίζουν ελαφρά έως μεσαία προβλήματα, είτε εντάσσονται στον χώρο των ΑΜΕΑ, είτε στον χώρο των ελαφρών ψυχικών παθήσεων.»

Είχε προηγηθεί η αναφορά του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιά κ. Μιχαήλ Σφακιανάκη, ότι ανάμεσα στους 20 χιλιάδες ενεργούς φοιτητές, υπάρχουν 750 νέοι, που έχουν κάποια μορφή αναπηρίας ή βαριά νοσήματα, έχουν ειδικές ανάγκες και υπάρχει η ανάγκη να δημιουργηθεί ένας χώρος που θα τους εξυπηρετεί.

Ο κ. Μ. Σφακιανάκης στις δηλώσεις του εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του που βρέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων για την υπογραφή του μνημονίου. Εξήρε τον Πρόεδρο της Βουλής, χαρακτηρίζοντάς τον εξέχουσα πολιτική προσωπικότητα που διακρίνεται για τον ορθολογισμό, την ευθυκρισία, αλλά και την ευαισθησία του σε αδύναμες κοινωνικές ομάδες.

Με βάση το Μνημόνιο ορίστηκε και η Επιτροπή παρακολούθησης εκπλήρωσης των σκοπών του. Θα την απαρτίζουν εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων: ο Γενικός Γραμματέας κ. Βασίλειος Μπαγιώκος και ο πρώην Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμβουλος του Προέδρου της Βουλής κ. Δημοσθένης Ασημακόπουλος. Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Πειραιά θα μετέχουν: οι Αντιπρυτάνεις, κ. Σπύρος Ρουκανάς και κ. Γεωργία Βεροπούλου.

Κατά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων παρέστησαν και οι Αντιπρυτάνεις κ. Στυλιανή Σοφιανοπούλου και κ. Δημοσθένης Κυριαζής, καθώς και η Αντιπρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών κ. Φωτεινή Ασδεράκη.