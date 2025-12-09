Σκληραίνει η διελκυστίνδα ανάμεσα στην κυβέρνηση και στους αγρότες, καθώς, ενώ πληθαίνουν τα μπλόκα και οι αποκλεισμοί δρόμων, λιμανιών, αεροδρομίων και τελωνείων, οι δύο πλευρές τραβούν το σκοινί και δεν δείχνουν διάθεση να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Η δήλωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σύμφωνα με την οποία «η πόρτα μας είναι πάντα ανοιχτή» δεν βρήκε πρόσφορο έδαφος στην πλευρά των αγροτών που εμφανίζονται ανυποχώρητοι και απορρίπτουν την απαίτηση της κυβέρνησης «να γίνει διάλογος με τους δρόμους ανοικτούς».

Είναι προφανές ότι ένθεν κακείθεν γίνεται επίδειξη δύναμης με στόχο να διαπραγματευτούν με καλύτερους όρους. Η κυβερνητική πλευρά προτάσσει το ζήτημα της επιβολής του «νόμου και της τάξης» και επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό, επικαλούμενη το κόστος που μπορεί να έχουν οι αποκλεισμοί για άλλες κοινωνικές ομάδες.

Η εκτίμηση, ωστόσο, που κάνουν στο Μέγαρο Μαξίμου ότι η κατάσταση θα εκτονώνεται όσο συνεχίζονται οι πληρωμές των ενισχύσεων στους αγρότες και πλησιάζει η γιορτινή περίοδος δεν επιβεβαιώνονται. Πολύ περισσότερο που ο διαμαρτυρόμενος αγροτικός κόσμος βρίσκει συμπαράσταση στις κινητοποιήσεις του τόσο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης όσο και από τους πρώην πρωθυπουργούς και αρχηγούς της ΝΔ Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά.

Οι κυβερνητικές αναφορές σε «ακραίες κινητοποιήσεις» (που) «μπορεί να στρέψουν μεγάλα στρώματα της κοινωνίας απέναντι στους αγρότες που μπορεί να έχουν δικαιολογημένα αιτήματα» έριξαν λάδι στη φωτιά και έδειξαν να έχουν το αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα αφού τα αεροδρόμια των Χανίων και του Ηρακλείου μεταβλήθηκαν σε πεδία άγριας σύγκρουσης διαδηλωτών με τις αστυνομικές δυνάμεις και πήραν πολύ επικίνδυνη τροπή.

Τις πρώτες ώρες μετά το ξέσπασμα των άγριων επεισοδίων, κυβερνητικοί ιθύνοντες ανέβασαν κατακόρυφα τους τόνους της αντιπαράθεσης διακινώντας πληροφορίες ότι οι πρωταγωνιστές θα διώκονταν με βαριές κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

Αιχμές κατά Καραμανλή και Σαμαρά

«Ζητάμε συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα», για «να δούμε στο πλαίσιο ευρωπαϊκών περιορισμών τι μπορούμε να κάνουμε», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος δεν απέφυγε τις έμμεσες βολές κατά προκατόχων του. «Δεν πρόκειται να ξανακάνουμε το λάθος που κάναμε σε άλλες εποχές, να τάξουμε και να δώσουμε στους αγρότες χρήματα τα οποία δεν μπορούσαμε στη συνέχεια να τα δικαιολογήσουμε και να μας ζητάει η Ευρώπη να τα επιστρέψουμε και με τόκο», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Η συγκεκριμένη επισήμανση του κ. Μητσοτάκη ερμηνεύτηκε ως έμμεση βολή κατά των πεπραγμένων της κυβέρνησης του Κώστα Καραμανλή που είχε ενδώσει στην πίεση των μπλόκων επί της υπουργίας του Σωτήρη Χατζηγάκη και κατόπιν τούτου τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδίκασαν την Ελλάδα και ζήτησαν επιστροφή των ποσών που καταβλήθηκαν εκτός του ευρωπαϊκού πλαισίου.

Στο ίδιο πνεύμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς για τη στάση των Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, ανέφερε ότι «η κυβέρνηση αυτή έχει αποφασίσει, μένοντας μακριά από μια πρακτική που ακολουθήθηκε κατά κανόνα μεταπολιτευτικά στη χώρα πάρα πολλές φορές, δηλαδή μια πρακτική του “όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά” να δώσει παραπάνω λεφτά, χρόνο με το χρόνο».

Την ίδια ώρα, πάντως, πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές λένε ότι τα συναρμόδια υπουργεία έχουν κάνει μια προετοιμασία ικανοποίησης αγροτικών αιτημάτων. Συγκεκριμένα, στο τραπέζι του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης βρίσκεται το ενδεχόμενο του επαναπροσδιορισμού ποσοτήτων πετρελαίου του αγροτικού πετρελαίου ανά καλλιέργεια και η επέκταση του προγράμματος «Γαία» που εξασφαλίζει χαμηλή τιμή ρεύματος στα 9,2 λεπτά/kWh.

Από την άλλη κυβερνητικοί ιθύνοντες υποστηρίζουν ότι θα συνεχιστούν άμεσα πληρωμές, όπως για το Μέτρο 23 και συνολικά μέχρι το τέλος του έτους οι επιπλέον πληρωμές που θα γίνουν θα ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ.