Τη διαχρονική ναυτική παράδοση, την πρωτοπορία και την ισχύ της Ελλάδας στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, επιβεβαιώνει η επανεκλογή της χώρας μας στην Κατηγορία Α του Συμβουλίου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). Αυτό αναφέρει σε μήνυμα της η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού, με αφορμή τις εκλογές στον ΙΜΟ και το επιτυχημένο αποτέλεσμα για την χώρα μας.

Στο μήνυμα της η κα. Τραυλού αναφέρει:«Συγχαίρουμε τη χώρα μας για την πανηγυρική επανεκλογή της στην Κατηγορία Α του Συμβουλίου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη διαχρονική ναυτική παράδοση, την πρωτοπορία και την ισχύ της Ελλάδας στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα. Σε μια εποχή σύνθετων γεωπολιτικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων, ο ΙΜΟ καλείται να διαμορφώσει ένα ευέλικτο, ρεαλιστικό και αποτελεσματικό διεθνές κανονιστικό πλαίσιο, που θα διασφαλίζει τη σταθερότητα και την ανταγωνιστικότητα της παγκόσμιας ναυτιλίας. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να συμβάλλει με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, εργαζόμενη με όραμα για μια ναυτιλία ενωμένη, ασφαλή και βιώσιμη στη διαδρομή της προς το μέλλον».

Τα μέλη του συμβουλίου

Υπενθυμίζεται ότι η ψηφοφορία για το νέο συμβούλιο του ΙΜΟ ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου. Τα μέλη της Κατηγορίας Α του Συμβουλίου που εξελέγησαν ήταν η Κίνα, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ιαπωνία, η Λιβερία, η Νορβηγία, ο Παναμάς, η Νότια Κορέα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα μέλη της Κατηγορίας Β του Συμβουλίου που εξελέγησαν ήταν η Αυστραλία, η Βραζιλία, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ινδία, η Ολλανδία, η Ισπανία, η Σουηδία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Τα μέλη της Κατηγορίας Γ του Συμβουλίου που εξελέγησαν είναι οι Μπαχάμες, Χιλή, Κύπρος, Αίγυπτος, Φινλανδία, Ινδονησία, Τζαμάικα, Μαλαισία, Μάλτα, Μεξικό, Μαρόκο, Περού, Φιλιππίνες, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Σιγκαπούρη, Τουρκία, Βέλγιο, Νιγηρία, Νότια Αφρική.

Ιστορικό ρεκόρ ψήφων για την Ελλάδα

Επισημαίνεται ότι η χώρα μας πέτυχε ιστορικό ρεκόρ 153 ψήφων στην εκλογή για την Κατηγορία Α του Συμβουλίου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), στην ψηφοφορία όπου συμμετείχαν 169 χώρες. Όπως αναφέρει το Υπουργείο Ναυτιλίας, η χώρα μας βρέθηκε στην 4η θέση διεθνώς, μόλις δύο ψήφους κάτω από την πρώτη, επιβεβαιώνοντας τον κεντρικό ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας στο παγκόσμιο στερέωμα.

Ως εκλεγμένο πλέον μέλος του Συμβουλίου και για την επόμενη διετία, η Ελλάδα, αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία που απορρέει από τη ναυτική της παράδοση αιώνων, θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργά τους στόχους του ΙΜΟ για μια σύγχρονη και ασφαλή διεθνή ναυτιλία, με ρεαλιστικούς και εφαρμόσιμους κανόνες που δεν υπονομεύουν τη βιωσιμότητα της διεθνούς ναυτιλίας και την ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Συγκεκριμένα, στην ψηφοφορία, η Κίνα και η Ιταλία έλαβαν από 155 ψήφους, η Νότια Κορέα 154, ενώ η Ελλάδα ισοψήφησε με το Ηνωμένο Βασίλειο στις 153 ψήφους και ακολούθησαν οι Ιαπωνία, Παναμάς, Η.Π.Α., Νορβηγία και Λιβερία.

