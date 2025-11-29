Γενέθλια στην κορυφή για την Μπαρτσελόνα. Ανήμερα των 126ων γενεθλίων τους οι «μπλαουγκράνα» επικράτησαν 3-1 με ανατροπή της Αλαβές στο Καμπ Νου για τη 14η αγωνιστική της La Liga και βρέθηκαν στο +2 από τη Ρεάλ που έχει ματς λιγότερο.

Το ματς ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο για τους Καταλανούς καθώς πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό βρέθηκαν πίσω στο σκορ. Μετά από εκτέλεση κόρνερ ο Παράδα πήρε την κεφαλιά και ο Ιμπάνιεθ με προβολή έκανε το 1-0 αφού η άμυνα της Μπάρτσα δεν μπόρεσε να απομακρύνει. Στο 2′ μάλιστα η Αλαβές «άγγιξε» και το δεύτερο γκολ, αλλά το διαγώνιο σουτ του Ρέμπατς έφυγε λίγο έξω. Γιαμάλ και Έρικ απείλησαν στη συνέχεια για την Μπαρτσελόνα που σιγά σιγά ανέβασε ρυθμό και στο 8′ έκανε το 1-1 με κοντινό πλασέ του Γιαμάλ από γύρισμα του Ραφίνια.

Όλο το ματς ουσιαστικά κρίθηκε στο τρίλεπτο 24′-26′ όταν ο Ζοάν Γκαρθία αρχικά έσωσε την ομάδα του με απίθανη επέμβαση σε προβολή του Ότο, για να έρθει το 2-1 της Μπαρτσελόνα με πλασέ του Όλμο από ασίστ του Ραφίνια ως… τιμωρία για την Αλαβές. Στο 40′ ο Σιβέρα νίκησε τον Ραφίνια από κοντά και στο 44′ ο Γιαμάλ αφού πέρασε και τον Σιβέρα, σημάδεψε το δοκάρι από πλάγια θέση σε μία εντυπωσιακή ενέργεια. Στο 45+1′ ο Μπογέ έχασε μεγάλη ευκαιρία μέσα από την περιοχή για την ισοφάριση και έτσι τελείωσε το ημίχρονο.

Στο δεύτερο μέρος η εικόνα για μεγάλο διάστημα ήταν διαφορετική καθώς η ομάδα του Χάνσι Φλικ κυριάρχησε. Στο 57′ ο Σιβέρα έβγαλε την κεφαλιά του Λεβαντόφσκι από κόρνερ, στο 65′ το σουτ του Γιαμάλ έφυγε λίγο άουτ και στο 71′ ο Όλμο αστόχησε ολομόναχος. Αφού η Μπαρτσελόνα δεν τελείωσε το ματς, η Αλαβές ανέβηκε στα τελευταία λεπτά και δημιούργησε προβλήματα στην άμυνα των γηπεδούχων οι οποίοι δεν δέχθηκαν όμως μεγάλη ευκαιρία και στο 90+3′ ο Όλμο διαμόρφωσε το τελικό 3-1 σε τετ α τετ από ασίστ του Γιαμάλ.

Μπαρτσελόνα: Γιοάν Γκαρσία, Μπαλντέ, Κουμπαρσί (83’ Κρίστενσεν), Έρικ Γκαρσία (46’ Κουντέ), Χεράρδ Μαρτίν, Κασαδό, Μπερνάλ (46’ Ράσφορντ), Όλμο, Ραφίνια (59’ Πέδρι), Γιαμάλ, Λεβαντόφσκι (59’ Φεράν Τόρες)

Αλαβές: Σιβέρα, Παράδα (79’ Τόνι Μαρτίνεθ), Πατσέκο, Τενάλια, Ότο, Μπλάνκο, Ιμπάνιεθ (67’ Γουρίδι), Ντένις Σουάρεθ (67’ Γκεβάρα), Ρεμπάς (58’ Βισέντε), Καλέμπε (58’ Αλενιά), Μπογέ.