Σπάνιο περιστατικό συντάραξε τη Δευτέρα το Old Trafford. Ο Ιντρίσα Γκέγε της Έβερτον είδε κόκκινη κάρτα για… χαστούκι σε συμπαίκτη του, τον Μάικλ Κιν, σε μία αναμέτρηση με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που θα μείνει στην ιστορία.

Το περιστατικό που κανείς δεν περίμενε

Όλα ξεκίνησαν στο 13ο λεπτό, όταν μια κακή πάσα του Γκέγε οδήγησε σε σουτ του Μπρούνο Φερνάντες, το οποίο πέρασε δίπλα από το δοκάρι. Ο Γκέγε φάνηκε να εκνευρίζεται με τον Κιν, που δεν κατάφερε να φτάσει την μπάλα, και οι δύο άρχισαν να σπρώχνονται.

Και τότε ήρθε το σοκ: ο 37χρονος μέσος χαστούκισε τον συμπαίκτη του και είδε απευθείας κόκκινη από τον διαιτητή Τόνι Χάρινγκτον.

«Τα συναισθήματα μπορεί να είναι έντονα, αλλά τίποτα δε δικαιολογεί τέτοια συμπεριφορά», απολογήθηκε ο συνήθως ήρεμος Γκέγε, μέσω Instagram, μετά το ματς, στον Κιν, στην Έβερτον και στους οπαδούς της. «Θα φροντίσω να μην ξανασυμβεί».

Ο εκνευρισμός ήταν τόσο έντονος, που χρειάστηκε η παρέμβαση του τερματοφύλακα Τζόρνταν Πίκφορντ και του συμπαίκτη του Ιλιμάν Ντιάγε, για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Κόκκινη κάρτα και VAR: Σαφής η απόφαση

Η Premier League επιβεβαίωσε ότι η αποβολή εξετάστηκε από το VAR και επικυρώθηκε. Το χαστούκι θεωρήθηκε ξεκάθαρη βίαιη συμπεριφορά, που εμπίπτει στους κανονισμούς για κόκκινη κάρτα.

#MUNEVE – 13’ The referee’s call of red card to Gueye for violent conduct was checked and confirmed by VAR – with the action deemed to be a clear strike to the face of Keane. — Premier League Match Centre (@PLMatchCentre) November 24, 2025

Η Αγγλική Ομοσπονδία ορίζει: «Όταν ένας παίκτης χρησιμοποιεί υπερβολική δύναμη ή βία κατά άλλου ατόμου, όταν δε διεκδικεί την μπάλα, είναι υπεύθυνος για βίαιη συμπεριφορά».

Το γεγονός ότι θύμα ήταν συμπαίκτης δεν επηρεάζει την απόφαση.

Η Έβερτον γράφει ιστορία παρά το δράμα

Παρά την απώλεια ενός παίκτη, η ομάδα του Ντέιβιντ Μόγες δεν λύγισε. Με πείσμα και ψυχραιμία, πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης και έσπασε το αήττητο σερί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

«Ήταν μια νίκη που χρειάστηκε αντοχή, σκληρότητα και συγκέντρωση», τόνισε ο Μόγες.

Το περιστατικό μπορεί να έχει συνέπειες για τον Γκέγε, που ίσως χάσει τους αγώνες μέχρι το Αφρικανικό Κύπελλο Εθνών, ενώ η Έβερτον θα αποφασίσει για πιθανές πειθαρχικές κυρώσεις και για τους δύο παίκτες.

Σπάνιο, αλλά όχι πρωτόγνωρο

Η τελευταία αποβολή για σύγκρουση μεταξύ συμπαικτών στην Premier League είχε σημειωθεί το 2008, όταν ο Ρικάρντο Φάλερ της Στόουκ χαστούκισε τον αρχηγό Άντι Γκρίφιν. Άλλο γνωστό περιστατικό ήταν το 2005, όταν οι Λι Μπάουερ και Κίρον Ντάιερ της Νιούκαστλ αντάλλαξαν γροθιές με αποτέλεσμα την αποβολή τους.

Τα περιστατικά αυτά είναι τόσο σπάνια που μένουν αξέχαστα στους οπαδούς και στα βιβλία της Premier League.

