«Η επικαιρότητα του αρχείου ως θεωρητικής αλλά και πρακτικής ενασχόλησης, τη σχέση του κινηματογράφου με την Ιστορία, καθώς και τα κρίσιμα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα της συγκυρίας, όπως πόλεμοι, μεταναστευτικά ρεύματα και ενδυνάμωση αυταρχικών πολιτικών» είναι προτεραιότητες της φετινής έκδοσης του Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου, το πρόγραμμα του οποίου ανακοινώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στους χώρους της Ταινιοθήκης της Ελλάδας από την καλλιτεχνική δειυθύντρια του θεσμού κ. Μαρία Κομνηνού που είναι, επίσης, η Πρόεδρος του ΔΣ της Ταινιοθήκης.

Το 15ο ΦΚΠ αρχίζει την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου με την ταινία «Δύο εποχές, δύο άγνωστο» του Σο Μιγιάκε, ενός από τους σημαντικότερους δημιουργούς του σύγχρονου ιαπωνικού σινεμά (κέρδισε τη Χρυσή Λεοπάρδαλη στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο). Δέκα μέρες αργότερα, με ταινία λήξης την «Kontinental ’25» του Ράντου Γιούντε που θα προβληθεί μετά την ανακοίνωση των νικητών και την απονομή βραβείων των δύο διαγωνιστικών τμημάτων, η αυλαία θα πέσει.

Ο Γιούντε θα δώσει το παρόν στη διοργάνωση, στην οποία έχουν επίσης κληθεί οι Μπεν Ρίβερς, Καμάλ Αλτζαφαρί (υποψήφιος για το Bραβείο Kαλύτερου Nτοκιμαντέρ της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου), Μπάνι Χοσνούντι, Αμπάς Φαντέλ, Ρίτα Αζεβέδο Γκόμες, Μορίν Φαζειντέρο και πολλά νέα ταλέντα. Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος Σαντάλ Ακερμάν – Ζαν-Γκαμπριέλ Περιό: Κινηματογραφώντας πολιτικά και στο φεστιβάλ που επιμελήθηκε η κινηματογραφίστρια Μαρία Κουρκούτα πρόγραμμα θα παραβρεθούν η μοντέζ και συνεργάτιδα της Ακερμάν, Κλερ Άθερτον, και ο Ζαν-Γκαμπριέλ Περιό

Τα δύο διαγωνιστικά τμήματα, Reframing Images, (σε συνεργασία με την ARTWORKS) που εστιάζει σε εικαστικές και υβριδικές κινηματογραφικές μορφές και το καθιερωμένο Διεθνές Διαγωνιστικό με ταινίες προερχόμενες από φεστιβάλ όλου του κόσμου, βρίσκονται στον πυρήνα του προγράμματος.

Ανάμεσα στις οποίες του Διεθνούς Διαγωνιστικού οι «Απόδραση» του Ιάπωνα Μασάο Αντάτσι, «Mare’s Nest» του Βρετανού πειραματικού κινηματογραφιστή Μπεν Ρίβερς, «Κραυγές» του Πέτρου Σεβαστίκογλου και «Σύντομο καλοκαίρι» της Ρωσίδας Νάστια Κόρκια. Ολες οι ταινίες των διαγωνιστικών προγραμμάτων κάνουν πρεμιέρα στο ΦΠΚ.

Στο 14ο ΦΠΚΑ θα υπάρχουν και ταινίες που συγκροτούν έναν κινηματογραφικό στοχασμό πάνω στη μνήμη, την ταυτότητα και την επιμονή της ανθρώπινης εμπειρίας μέσα στον χρόνο: με το ντοκιμαντέρ «Γη μας», η Λουκρέσια Μαρτέλ επιστρέφει στην αποικιοκρατία της πατρίδας της, τηε Αργεντινή, ενώ η «Αναχώρηση των τρένων« των Ράντου Ζούντε και Αντριάν Τσιοφλίνκα επανεξετάζει τη σφαγή των Εβραίων στο Ιάσιο το 1941, αντλώντας τεκμήρια από τα αρχεία του ναζιστικού στρατού.

Ρεντζής και Αναστόπουλος

Τα αφιερώματα στον Θανάση Ρεντζή (που απεβίωσε φέτος) και τον Θάνο Αναστόπουλο, όπως και η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Πικρό Ψωμί» του Γρηγόρη Γρηγορίου σε νέα ψηφιακή αποκατάσταση από το Εργαστήριο της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, κινούν επίσης το ενδιαφέρον.

Σε ότι αφορά τον Ρεντζή θα προβληθούν οι ταινίες του «Μαύρο + Άσπρο», «Βιο-γραφία», «Ηλεκτρικός Άγγελος» και «Fiction», ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει σε πρεμιέρα και ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή και το έργο του Θανάση Ρεντζή που υπογράφει ο Προκόπης Δάφνος. Σε ότι αφορά τον Αναστόπουλο θα προβληθούν οι ταινίες του «Διόρθωση», «Η κόρη», «Φαντάσματα της Επανάστασης», το ντοκιμαντέρ παρατήρησης «Η τελευταία Παραλία» αλλά και η πρώτη ταινία μικρού μήκους του, «Ο Θεατής», ένα οξύ σχόλιο πάνω στην πολιτική παθητικότητα.

Την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί συζήτηση-φόρος τιμής με θεωρητικούς του κινηματογράφου και συνεργάτες του Θανάση Ρεντζή για τη σημασία του έργου του και τη μοναδική συμβολή του στη συγκρότηση του πειραματικού κινηματογράφου στην Ελλάδα και και την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου ο Θάνος Αναστόπουλος θα παραδώσει μάστερκλας, μέσα από μια συζήτηση με τη δημοσιογράφο Βένα Γεωργακοπούλου.

Η εταιρεία AUTHORWAVE προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες post-production ύψους 7.000 ευρώ για την επόμενη ταινία του/ της δημιουργού που θα κερδίσει το πρώτο βραβείο, ενώ αξίζει να αναφερθεί πως ο νικητής ή η νικήτρια του βραβείου του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος, εξασφαλίζει αυτόματα την διανομή μίας εβδομάδας της ταινίας του/ της στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Για πρώτη φορά φέτος απονέμεται το Βραβείο ΕΚΚΟΜΕΔ ύψους 3.000 ευρώ στην αρτιότερη παραγωγή.

Η κριτική επιτροπή του διαγωνιστικού τμήματος απαρτίζεται από τους SNF ARTWORKS Fellows Γιώργο Ζώη (σκηνοθέτης), Ζακλίν Λέντζου (συγγραφέας και σκηνοθέτρια) και Θοδωρή Προδρομίδη (εικαστικός καλλιτέχνης).

Χρήσιμες πληροφορίες

Εισιτήρια: 7 ευρώ (γενική είσοδος).

Κάρτες Προβολών

Κάρτα 5 προβολών: 30€ — 25€ μειωμένο*

(θα διατεθούν μέχρι 40 κάρτες)

(θα διατεθούν μέχρι 40 κάρτες) Κάρτα 10 προβολών: 50€ — 40€ μειωμένο*

(θα διατεθούν μέχρι 30 κάρτες)

(θα διατεθούν μέχρι 30 κάρτες) Το μειωμένο εισιτήριο ισχύει για: μαθητές, φοιτητές, άτομα άνω των 65 ετών, ανέργους, άτομα με αναπηρία – ΑμεΑ (ισχύει και για έναν/μία συνοδό), δασκάλους–καθηγητές, ατέλειες.

Κρατήσεις Εισιτηρίων: Αγορά εισιτηρίων από το ταμείο της Ταινιοθήκης. Ηλεκτρονική προπώληση και κάρτες 5 ή 10 προβολών διατίθενται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας more.com

Προσφορά: Το Φεστιβάλ προσφέρει δωρεάν είσοδο στους πρώτους 30 φοιτητές για όλες τις προβολές που θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα Α της Ταινιοθήκης της Ελλάδος. Η είσοδος γίνεται με σειρά προτεραιότητας, με την επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου που αποδεικνύει τη φοιτητική ιδιότητα.