Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη διατήρησε τη θέση του στην κορυφή της τηλεθέασης και την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου. Η εκπομπή έρευνας του MEGA παρέμεινε πρώτη για μία ακόμη εβδομάδα, καταγράφοντας 18,2% στο σύνολο του κοινού και 14,9% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Η συνεχιζόμενη απήχηση του «Τούνελ» επιβεβαιώθηκε και σε επιμέρους γυναικεία ηλικιακή ομάδα, όπου το ποσοστό ανέβηκε στο 26,3%.

Με τις συγκλονιστικές υποθέσεις και την αφοσίωσή του στην αποκάλυψη της αλήθειας, το «Φως στο Τούνελ» προσελκύει κάθε Παρασκευή το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού και αποτελεί, σταθερά, αδιαπραγμάτευτη επιλογή του.

#FosStoTounel