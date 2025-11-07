Μια μέρα πριν τα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια της Πέμπτης που πραγματοποιήθηκαν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και ακόμη 40 πόλεις καταγγέλλοντας μεταξύ πολλών άλλων τις συνθήκες που επικρατούν στις σχολικές εγκαταστάσεις, στο πρώτο δημοτικό σχολείο Πόρτο Ράφτη τραυματίστηκαν δύο 9χρονοι μαθητές όταν τους έπεσε το ταβάνι στο κεφάλι. Ενα μεγάλο κομμάτι σοβά αποκολλήθηκε και έπεσε εν ώρα μαθήματος με αποτέλεσμα των τραυματισμό των δύο μαθητών.

Το περιστατικό αυτό δεν μπορούσε παρά να αναζωπυρώσει τη συζήτηση γύρω από την ασφάλεια των σχολικών κτιρίων.

Τι συνέβη

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη, μετά το μεσημέρι, λίγο πριν τις δύο, στο 1ο δημοτικό στο Πόρτο Ράφτη, βρίσκονται οι μαθητές του ολοήμερου σχολείου.

Ξαφνικά, ένα μεγάλο κομμάτι σοβά, περίπου 1,5 τ.μ., αποκολλήθηκε από το ταβάνι, και έπεσε πάνω στα παιδιά που κάθονταν στα πίσω και πλαϊνά θρανία.

Από την αποκόλληση αυτή τραυματίστηκαν δυο εννιάχρονα, ένα κοριτσάκι και ένα αγοράκι.

Το κοριτσάκι φέρει εκδορές στη μύτη, ενώ το αγόρι έχει τραύματα στην πλάτη.

Είναι περίπου 2 χρόνια όπου ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων, αλλά και ο σύλλογος διδασκόντων έχουν ενημερώσει και εγγράφως την Πρωτοβάθμια ότι το κτίριο είναι επικίνδυνο για τα παιδιά ενώ πριν από 8 μέρες είχε πάει στο σχολείο ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και διενήργησε έλεγχο.

Ο έλεγχος ήταν σε πρωτοβάθμιο επίπεδο και οι ελεγκτές αναζητούσαν να δουν εάν υπάρχουν εμφανείς ρωγμές στο κτίριο. Με την ολοκλήρωση του ελέγχους ενημέρωσαν προφορικά ότι όλα είναι μια χαρά και ότι το σχολείο μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία του κανονικά και δίχως κίνδυνο για παιδιά και δασκάλους.

Μετά το περιστατικό της Τετάρτης και σχολείο έκλεισε, παραμένει κλειστό και σήμερα και ώσπου να αποκατασταθούν οι ζημιών ενώ πλέον τον έλεγχο των κτιριακών εγκαταστάσεων ανέλαβε ο ΟΑΣΠ.