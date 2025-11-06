Το Παρίσι ανακοίνωσε μια λοταρία με μια ιδιαιτερότητα: αντί για χρηματικό έπαθλο, οι συμμετέχοντες μπορούν να κερδίσουν την ευκαιρία να ταφούν σε ένα από τα πιο διάσημα νεκροταφεία της γαλλικής πρωτεύουσας!

Το ασυνήθιστο αυτό σχέδιο στοχεύει στην αποκατάσταση τάφων που έχουν παραμεληθεί, ενώ παράλληλα δίνει στους κατοίκους του Παρισιού μια σπάνια ευκαιρία να εξασφαλίσουν μία από τις περιζήτητες θέσεις ταφής δίπλα στους τάφους διασήμων, όπως ανέφερε ο δήμος σε ανακοίνωσή του που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

Τα νεκροταφεία εντός των τειχών της πόλης είναι σχεδόν πλήρη από τις αρχές του 20ού αιώνα, με την εκκαθάριση εγκαταλελειμμένων τάφων να είναι περίπλοκη λόγω των τοπικών κανονισμών, εξήγησε η δημοτική αρχή. Ωστόσο, οι νικητές της λοταρίας θα έχουν την ευκαιρία να αγοράσουν και να αποκαταστήσουν έναν από τους 30 τάφους σε τρία διαφορετικά νεκροταφεία, με τον δήμο να συμφωνεί να εκμισθώσει το αντίστοιχο οικόπεδο ταφής σε όσους πληρούν ορισμένα κριτήρια.

Οι θέσεις

Ο δήμος διαθέτει 10 θέσεις στο νεκροταφείο του Père-Lachaise, όπου βρίσκονται θαμμένοι ο τραγουδιστής των Doors Τζιμ Μόρισον, ο θεατρικός συγγραφέας Όσκαρ Ουάιλντ και η τραγουδίστρια Εντίθ Πιαφ αναφέρει το δημοσίευμα του CNN.

Υπάρχουν επίσης 10 θέσεις στο νεκροταφείο του Μονπαρνάς, όπου αναπαύονται οι συγγραφείς Ζαν-Πολ Σαρτρ, Σιμόν ντε Μποβουάρ και Σούζαν Σόνταγκ, καθώς και άλλες 10 στο νεκροταφείο της Μονμάρτης, όπου βρίσκονται οι τάφοι του ζωγράφου Εντγκάρ Ντεγκά, του συγγραφέα Εμίλ Ζολά και του χορευτή Βάσλαβ Νιζίνσκι.

Η διαδικασία

Κάθε υπάρχων τάφος θα είναι διαθέσιμος προς αγορά έναντι 4.000 ευρώ, με τους νικητές να αναλαμβάνουν και το κόστος αποκατάστασης.

Στη συνέχεια, θα μπορούν να αγοράσουν μια μίσθωση, το κόστος της οποίας ξεκινά από 976 ευρώ για δεκαετή σύμβαση και φτάνει έως τα 17.668 ευρώ για το δικαίωμα ταφής επ’ αόριστον.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στη λοταρία άνοιξαν τη Δευτέρα και θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 31 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τον δήμο, με κάθε συμμετέχοντα να καταβάλλει παράβολο εγγραφής ύψους 125 ευρώ.