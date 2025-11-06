Οι ΗΠΑ παρουσίασαν χθες Τετάρτη σε χώρες-εταίρους τους σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ προορισμένο να υποστηρίξει το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης διεθνούς δύναμης, ανακοίνωσε η αμερικανική μόνιμη αντιπροσωπεία στα Ηνωμένα Έθνη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας των ΗΠΑ, «ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της χώρας στον ΟΗΕ πρέσβης Μάικλ Γουόλτς συναντήθηκε με τα εκλεγμένα Μη Μόνιμα Μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας – δηλαδή τους πρέσβεις της Αλγερίας, της Δανίας, της Ελλάδας, της Γουιάνας, του Πακιστάν, του Παναμά, της Δημοκρατίας της Κορέας, της Σιέρα Λεόνε, της Σλοβενίας και της Σομαλίας» για να τους ενημερώσει για το Ψήφισμα που προωθούν οι ΗΠΑ για τη Γάζα .

Ιδιαίτερη σημασία είχε η παρουσία στην ίδια συνάντηση της Αιγύπτου, του Κατάρ, του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, γεγονός που, όπως υπογραμμίστηκε στην ανακοίνωση, «αποδεικνύει την περιφερειακή στήριξη προς το ψήφισμα που υποβάλλεται στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τη Γάζα».

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, αρκετές χώρες έχουν εκφράσει την βούλησή τους να συμμετάσχουν στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (ΔΔΣ), ιδίως η Ινδονησία, όμως επιμένουν πως πρέπει να υπάρξει εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας για να αναπτύξουν στρατεύματα στον παλαιστινιακό θύλακο.

Η αποθέωση στον Τραμπ

Στο κείμενο – δεν έχει αναφερθεί ως αυτό το στάδιο καμιά ημερομηνία για την πιθανή υποβολή του σε ψηφοφορία – «καλωσορίζει την Επιτροπή Ειρήνης» της οποίας αναμένεται να τεθεί επικεφαλής ο ίδιος ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, για να επιβλέπει τη μεταβατική κυβέρνηση στη Λωρίδα της Γάζας και να εξουσιοδοτήσει «την ισχύ της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης που προβλεπόταν στο σχέδιο ειρήνης 20 σημείων του προέδρου Τραμπ», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

«Χάρη στον τολμηρό ηγετικό ρόλο του προέδρου Τραμπ, οι ΗΠΑ για ακόμη μια φορά θα επιτύχουν αποτελέσματα στον ΟΗΕ — όχι ατελείωτες συζητήσεις», σχολιάζει το κείμενο της αμερικανικής αντιπροσωπείας. «Τα μέρη άδραξαν αυτή την ιστορική ευκαιρία ώστε επιτέλους να τερματιστούν δεκαετίες σκοτωμών και να γίνει το όραμα του προέδρου (των ΗΠΑ Τραμπ) για βιώσιμη ειρήνη στη Μέση Ανατολή πραγματικότητα», προστίθεται.

Το Ψήφισμα “χαιρετίζει το Συμβούλιο Ειρήνης και εξουσιοδοτεί τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης» που προβλέπεται στο ειρηνευτικό σχέδιο 20 ημερών του Προέδρου Τραμπ για τη Γάζα. Το σχέδιο περιλαμβάνει τη συνέχιση της ανθρωπιστικής βοήθειας και την «απελευθέρωση όλων των ομήρων”, ανοίγοντας τον δρόμο για «μια ασφαλέστερη και πιο ευημερούσα Γάζα».

Η ανακοίνωση καταλήγει με έμφαση στη συμβολή των Ηνωμένων Πολιτειών υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, αναφέροντας ότι «υπό τη δυναμική ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτύχουν ξανά αποτελέσματα στα Ηνωμένα Έθνη – όχι ατελείωτες συζητήσεις», ενώ τονίζεται ότι τα εμπλεκόμενα μέρη «δράττουν αυτήν τη ιστορική ευκαιρία για να τερματίσουν δεκαετίες αιματοχυσίας και να καταστήσουν το όραμα του Προέδρου για διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή πραγματικότητα».