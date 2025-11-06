Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο 6ο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου και στον δημοσιογράφο Δημήτρη Μανιάτη, ανέπτυξε τις θέσεις της Χαριλάου Τρικούπη σε μία σειρά από ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα, τους θεσμούς, αλλά και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Παράλληλα , ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης για τους χειρισμούς της στο Ταμείο Ανάκαμψης, μετά και τη νέα πρόταση αναθεώρησης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνοντας λόγο για «κυβέρνηση ερασιτεχνών, οι οποίοι δεν μπορούν να σχεδιάσουν ούτε για τις επόμενες εβδομάδες, καθώς, άλλα λένε τον Σεπτέμβρη και άλλα γίνονται τον Οκτώβρη». Επεσήμανε, δε, ότι «η ιδιοτέλεια, η διαφθορά και η έλλειψη ελέγχου των πόρων, έχει οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο να μας ελέγχει».

Πρωτοβουλίες στην Κρήτη

Στον απόηχο της αιματηρής βεντέτας στα Βορίζια της Κρήτης, ο Πρόεδρος του ΠαΣοΚ ξεκαθάρισε, αρχικά, ότι «με τη δημόσια παρουσία μου ως σήμερα, δεν άφησα ποτέ περιθώριο νομιμοποίησης τέτοιων φαινομένων. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Ουδέποτε πήγα σε μια εκδήλωση όπου φανταζόμουν ότι μπορεί να συμβεί κάτι -και τι εννοώ; κάποιος να ρίξει μια στον αέρα- και εκ των προτέρων να μην ενημερώσω ότι θα φύγω. Και μιλώ και για εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα. Δεν είμαστε λοιπόν όλοι το ίδιο, γιατί κάποιοι τους αρέσει να ”πουλάνε” την Κρήτη με αυτό τον τρόπο στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εμένα δε μου αρέσει. Ο τόπος μου έχει πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα, τον πολιτισμό του, την ιστορία του, τους αγώνες για το έθνος. Ουδέποτε άφησα περιθώριο νομιμοποίησης φαινομένων οπλοκατοχής, όπως άλλοι πολιτικοί και πολιτικοί αρχηγοί, και έχω μία πολύ ξεκάθαρη θέση σε όλη τη δημόσια διαδρομή μου εδώ και χρόνια».

Εκτίμησε, ωστόσο, ότι το αποτύπωμα που το μακελειό αφήνει πίσω του, αδικεί το νησί της Κρήτης, καθώς «δεν μπορεί λόγω ενός γεγονότος, να θεωρεί όλη η Ελλάδα ότι 700.000 Κρητικοί κρατούν τα όπλα και γίνονται συνεχώς δολοφονίες. Τα ποσοστά των δολοφονιών πανελλαδικά και των δολοφονιών στην Κρήτη ακολουθούν τον μέσο όρο. Οφείλουμε να βάλουμε τα φαινόμενα στην πραγματική τους διάσταση και να συμφωνήσουμε ότι δεν πρέπει να δείξουμε καμία ανοχή στην οπλοκατοχή. Εύχομαι να κλείσει ειρηνικά αυτή η βεντέτα και να μη δηλητηριαστούν μικρά παιδιά, με τη λογική της εκδίκησης. Πρέπει να προλάβουμε τέτοια φαινόμενα».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ως προς το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για έλλειψη σεβασμού της κυβέρνησης προς την ελληνική περιφέρεια: «Άλλο είναι τα διαχρονικά προβλήματα στην κατανομή των επιδοτήσεων και άλλο μια συμμορία μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που τις κλέβει και τις κάνει αυτοκίνητα, ακίνητα και μαύρο χρήμα. Και μάλιστα έχει τις πλάτες του υπουργού, του γενικού γραμματέα, των προέδρων του οργανισμού, όπως φαίνεται από τους διαλόγους. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Και, χθες, ρωτούσαν τον κ. Στρατάκο ποιος είναι ο ”μεγάλος” και δεν έλεγε. Ρωτούσαν τον κ. Μπαμπασίδη ποιος είναι ο Μάκης, ούτε αυτός ήξερε. Μα, μας δουλεύουν 11 εκατομμύρια Έλληνες;».

Για το safe και την ευρωπαϊκή αμυντική αρχιτεκτονική

Στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης κλήθηκε να σχολιάσει την πρωτοβουλία μιας πολυμερούς διάσκεψης, θύμισε ότι «επί ένα μήνα ήταν αναρτημένη μελέτη που νομιμοποιεί τα Κατεχόμενα και το παράνομο τουρκολιβυκό σύμφωνο και δεν υπήρχε αντίδραση. Το ανακάλυψε ευρωβουλευτής μας και το πήραν πίσω. Και έχουμε και το αφήγημα των ”ήρεμων νερών”, που το παρουσιάζουν ως επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας. Ποια ”ήρεμα νερά”; Δείξτε μας, τότε, το καλώδιο. Προσωπικά, δεν νιώθω πολύ μεγάλη ασφάλεια με άλματα. για τα οποία δεν έχουν γίνει παράλληλες εργασίες διπλωματικά».

Όσον αφορά στη συζήτηση για την ένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, ο Πρόεδρος του ΠαΣοΚ επανέλαβε την πάγια αντίθεση του κόμματος, επικρίνοντας τον κ. Μητσοτάκη για την αναφορά του στο βέτο, κατά την τελευταία συζήτηση στη Βουλή: «Ο Πρωθυπουργός είπε κάτι αδιανόητο, που δεν στέκει και δεν ισχύει, ότι βέτο υπάρχει και για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο 65% του ReArm, αλλά εκεί οι εταιρείες της συμμετέχουν, ούτως ή άλλως, κατά 35%. Εκεί δεν μπορείς να βάλεις βέτο, ενώ φώναζε ότι μπορείς. Έχει λάθος ο πρωθυπουργός, και το είπε στη Βουλή, δείχνοντας έναν ερασιτεχνισμό, με το να μην ξέρει τι σημαίνει το βέτο και πού μπαίνει».

Εκτίμησε, παράλληλα, ότι «η Τουρκία δεν θα μπει στο πρόγραμμα SAFE, καθώς έχει ήδη αναπτύξει πολλούς παραγωγικούς τομείς εξοπλιστικών προγραμμάτων και αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ευρώπης σε μία στρατηγική εξάρτηση».

«Προσωπικά και για λόγους εθνικούς, που έχουν να κάνουν με τη γαλάζια πατρίδα, με την ασέβεια στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, με τον Αττίλα, θεωρώ στρατηγικό λάθος την όποια συμμετοχή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας», πρόσθεσε.

Απέτυχε το σχέδιο Μητσοτάκη

Καταθέτοντας το δικό του πολιτικό σχόλιο, ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «το σχέδιο Μητσοτάκη απέτυχε γιατί δεν ήταν σχέδιο, αλλά διαχείριση μηνών και εβδομάδων. Ήρθαν με τη λογική να φύγει ο Τσίπρας με τον Καμμένο και είχαν μία μεγάλη ανοχή. Και, αντί να αξιοποιήσουν την ανοχή αυτή, βάσει ενός οράματος και ενός σχεδίου, ουσιαστικά έκαναν ένα πελατειακό παιχνίδι διαφθοράς και εξουσίας. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε στις δικογραφίες στη Βουλή, στην καθημερινότητα του πολίτη, στα εθνικά θέματα και στην αποτυχία της λειτουργίας του κράτους».

Εξέφρασε τη βεβαιότητά του «το ΠαΣοΚ είναι η προοδευτική απάντηση στη λαίλαπα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι κόμμα κανονικό, με στελέχη και πρόγραμμα και όχι του ενός αρχηγού, ούτε των social media. Μπορεί να κυβερνήσει και να αλλάξει την Ελλάδα. Και ζητώ από τους πολίτες να μας εμπιστευτούν, για να έχουμε καλύτερες ημέρες».

Τόνισε, δε, ότι το ΠαΣοΚ δε θα αλλοιώσει τη φυσιογνωμία του προγράμματός του στον βωμό της εξουσίας και εκτίμησε ότι «όποιος πάει να δηλητηριάσει ξανά τον ελληνικό λαό και να αξιοποιήσει εργαλεία του λαϊκισμού και της διχόνοιας, θα αποτύχει, διότι ο πολίτης θέλει λύσεις ρεαλιστικές, εφαρμόσιμες, ριζοσπαστικές. Για αυτό, θα συνεχίσω σταθερά στον δρόμο του προγράμματος, του ορθού λόγου, της συνέπειας, της ευθύνης και πάνω από όλα της πολιτικής αυτονομίας. Κάποιοι προσπαθούν να πάρουν την ευλογία από τα συμφέρονταν για να παίξουν στρατηγικό ρόλο στο πολιτικό σύστημα. Εγώ όχι».

Ερωτηθείς, τέλος, για τα σενάρια δημιουργίας νέων κομμάτων, ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε: «Συζητάμε πιο πολύ για αυτό που ακούμε, παρά για αυτό που βλέπουμε. Αν, όμως, θεωρούν κάποιοι ότι ο περαιτέρω κατακερματισμός βοηθά την αντιπολίτευση και όχι τη Νέα Δημοκρατία, είναι ένα θέμα. Όπως είναι και το να θεωρεί κάποιος ότι μπορεί, χωρίς πρόγραμμα, να αλλάξει την Ελλάδα. Εμείς μιλάμε για πολιτική αυτονομία από τα συμφέροντα, διότι, αν έχουμε εξαρτήσεις, αυτά που περιγράφουμε, δε θα γίνουν ποτέ».