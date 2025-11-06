Η Τουρκία θα πραγματοποιήσει έναν ακόμη γύρο συναντήσεων με τον κολοσσό της αμυντικής βιομηχανίας Lockheed Martin Corp. για να επιλυθούν οι διαφωνίες που υπάρχουν σχετικά με την τιμή των νέων παραγγελιών μαχητικών αεροσκαφών F-16 αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα και τους οποίους επικαλείται το Bloomberg σε σχετικό δημοσίευμα του.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η προσωπική έκκληση που έκανε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τα αεροσκάφη F-16 Block 70, όταν οι δύο συναντήθηκαν στο Λευκό Οίκο τον Σεπτέμβριο, ανέφεραν τα άτομα στο Bloomberg.

Πού έχει κολλήσει το ντιλ

Αν και το Κογκρέσο των ΗΠΑ ενέκρινε την αγορά 40 αεροσκαφών Lockheed Martin F-16 Viper από την Τουρκία τον Φεβρουάριο του 2024, η Άγκυρα απέρριψε την απαίτηση της εταιρείας να πληρώσει η ίδια για την αναβάθμιση του υπολογιστή αποστολής του αεροσκάφους και για νέες γραμμές παραγωγής, προκειμένου να καλυφθεί το έλλειμμα των παραγγελιών, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η Τουρκία, ο μεγαλύτερος χειριστής F-16 στον κόσμο εκτός των ΗΠΑ, φέρεται να έχει ζητήσει επίσης πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα του υπολογιστή αποστολής, ώστε να μπορεί να ενσωματώσει πυραύλους και ραντάρ που έχουν αναπτυχθεί στο εσωτερικό της χώρας, ανέφεραν οι πηγές.

Δεν είναι σαφές το ύψος της συνολικής συμφωνίας. Η τιμή των F-16 ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με τις προδιαγραφές και τα άλλα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην πώληση, αλλά συνήθως κάθε αεροσκάφος κοστίζει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια.

Η Lockheed υποστήριξε ότι τα αεροσκάφη προσφέρουν «προσιτό κόστος λειτουργίας και κύκλου ζωής» και παρέπεμψε το Bloomberg στις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Τουρκίας. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο. Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η εξέλιξη σχετίζεται άμεσα με τα Eurofighter, αλλά και την περιφερειακή ισορροπία δυνάμεων

Η Τουρκία επιθυμεί επίσης να αγοράσει 40 F-35, εάν απαλλαγεί από τις κυρώσεις του Κογκρέσου των ΗΠΑ για την αγορά ρωσικού συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας S-400. Κατά τη συνάντησή του με τον Ερντογάν στο Λευκό Οίκο, ο Τραμπ έδειξε ότι είναι ανοιχτός στο να επιτρέψει στην Τουρκία να αγοράσει F-35, αλλά δεν έχει επιτευχθεί καμία συμφωνία.

Η Τουρκία έχει δηλώσει ότι είναι διατεθειμένη να συμβιβαστεί σχετικά με τους ρωσικούς πυραύλους S-400, αλλά αρνείται να εγκαταλείψει εντελώς το σύστημα, όπως απαιτεί η Ουάσιγκτον. Η Τουρκία θα μπορούσε να συμφωνήσει σε έναν τεχνικό, κοινό στρατιωτικό μηχανισμό για την εποπτεία του S-400, σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Καθώς η προσπάθεια της Τουρκίας να κατασκευάσει το πρώτο της εγχώριο μαχητικό αεροσκάφος επιβραδύνεται λόγω της ανάγκης της για αμερικανικούς κινητήρες, η περιφερειακή της αντίπαλος, η Ελλάδα, παρήγγειλε F-35 από τις ΗΠΑ, αφού απέκτησε μαχητικά Rafale γαλλικής κατασκευής. Η Άγκυρα ανταποκρίθηκε υπογράφοντας συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο τον περασμένο μήνα για την αγορά 20 αεροσκαφών Eurofighter Typhoon με δυνατότητα αγοράς περισσότερων.

Η Τουρκία σχεδιάζει επίσης να αγοράσει 12 μεταχειρισμένα Typhoon από το Κατάρ και 12 από το Ομάν. Οι συμφωνίες με τις δύο χώρες αναμένεται να οριστικοποιηθούν φέτος και τα αεροσκάφη θα μπορούσαν να παραδοθούν το πρώτο τρίμηνο του 2026, πριν από την αναμενόμενη άφιξη των νέων παραγγελιών F-16 γύρω στο 2030, ανέφεραν οι πηγές.