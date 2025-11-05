Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στο νησί Ολερόν ανοιχτά της Βρετάνης, στη Γαλλία, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος, τραυματίζοντας τουλάχιστον δέκα άτομα.

Σύμφωνα με τη Le Fifgaro, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου τη στιγμή της σύλληψης φώναξε «Αλλάχου Άκμπαρ».

Alors qu’un automobiliste a foncé sur des passants ce matin, sur l’île d’Oléron, le maire de Saint-Pierre d’Oléron est sous le choc et livre son témoignage dans #MorandiniLive pic.twitter.com/sazUtfKFkX — CNEWS (@CNEWS) November 5, 2025

10 τραυματίες – οι 4 σοβαρά

Αρκετοί πεζοί και ένας ποδηλάτης χτυπήθηκαν από το αυτοκίνητο.

Συνολικά, δέκα άτομα τραυματίστηκαν, τέσσερα από τα οποία βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική, σύμφωνα με την εισαγγελία της Λα Ροσέλ. Σχεδόν 50 πυροσβέστες βρίσκονται στον τόπο του ατυχήματος για να βοηθήσουν τα θύματα.

«Προσπάθησε να βάλει φωτιά στο όχημά του»

Οι αρχές έχουν ήδη συλλάβει τον ύποπτο, ηλικίας 30-35 ετών, όμως -σύμφωνα με πληροφορίες- η αντιτρομοκρατική δεν έχει αναλάβει ακόμη τις έρευνες της υπόθεσης.

Ο εισαγγελέας, πάντως, επεσήμανε ότι πρόκειται για σκόπιμη ενέργεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε πηγή στο Le Figaro, στο πορτ-μπαγκάζ του αυτοκινήτου του υπόπτου βρέθηκαν φιάλες αερίου.

Ο εισαγγελέας της Λα Ροσέλ ανέφερε ότι η πληροφορία αυτή βρίσκεται υπό επαλήθευση και πρόσθεσε ότι ο άνδρας «πράγματι προσπάθησε να βάλει φωτιά στο όχημά του» πριν συλληφθεί από την αστυνομία.

Γνωστός στις Αρχές ο δράστης

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι ο άνδρας είναι γνωστός στη δικαιοσύνη για αδικήματα που αφορούν παραβάσεις όπως υπερβολική κατανάλωση ναρκωτικών και αλκοόλ.

Ο γάλλος υπουργός Εσωτερικών Laurent Nuñez έγραψε σε ανάρτηση του στο X:

«Σήμερα το πρωί, ένας οδηγός αυτοκινήτου χτύπησε αρκετούς πεζούς και ποδηλάτες κατά τη διαδρομή του στο Saint Pierre d´Oléron και στο Dolus d’Oléron.

Δύο θύματα βρίσκονται σε κατάσταση απόλυτης έκτακτης ανάγκης και άλλα 3 άτομα έχουν τραυματιστεί. Ο ύποπτος έχει τεθεί υπό κράτηση από τους χωροφύλακες. Έχει ξεκινήσει έρευνα.

Κατόπιν αιτήματος του Πρωθυπουργού, κατευθύνομαι προς τον τόπο του συμβάντος.»