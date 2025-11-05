Η μεγαλύτερη και φωτεινότερη πανσέληνος του έτους χαρίσε μαγευτικές στιγμές. Σε απόσταση περίπου 356.000 χιλιομέτρων από τη Γη, το φεγγάρι προσφέρει ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα.

Το λεγόμενο «φεγγάρι του κάστορα» έρχεται ιδιαίτερα κοντά στη Γη και ως εκ τούτου εμφανίζεται μεγαλύτερο και φωτεινότερο από το συνηθισμένο.

Η πανσέληνος δύει πίσω από ένα κτήριο γραφείων, στο Overland Park του Κάνσας. (AP Photo/Charlie Riedel)

Η πανσέληνος ανατέλλει πάνω από τα κτήρια κατοικιών στο Βερολίνο (AP Photo/Markus Schreiber)

Όπως κάθε πανσέληνος, έτσι και η υπερπανσέληνος του Νοεμβρίου, έχει αποκτήσει ένα ιδιαίτερο όνομα το οποίο προέρχεται από τις παραδόσεις.

Η τελευταία υπερ-σελήνη του έτους, γνωστή και ως «σελήνη του κάστορα», ανατέλλει πάνω από τη Ρώμη (AP Photo/Andrew Medichini)

Η πανσέληνος του Νοεμβρίου

«Beaver Moon» («φεγγάρι του κάστορα) είναι το όνομα που δίνεται γενικά στο φεγγάρι του Νοεμβρίου στη Βόρεια Αμερική. Ονομάστηκε έτσι από την εποχή του χρόνου κατά την οποία οι κάστορες στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά είναι απασχολημένοι με την κατασκευή των χειμερινών φραγμάτων τους υπό το φως φεγγαριού, σύμφωνα με το Timeanddate.

Η τελευταία υπερ-σελήνη του έτους, γνωστή και ως «σελήνη του κάστορα», ανατέλλει στο Αχμενταμπάντ της Ινδίας (AP Photo/Ajit Solanki)

Το φεγγάρι του κάστορα ανατέλλει δίπλα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας (AP Photo/Michael Probst)

Εκτός από το «φεγγάρι του κάστορα» και το «φεγγάρι της ομίχλης», είναι επίσης γνωστό στις παλιές παραδόσεις ως «φεγγάρι του παγετού», «φεγγάρι του ανέμου», «φεγγάρι του χιονιού».

Εικόνες από όλο τον κόσμο ταξιδεύουν από τα φωτογραφικά πρακτορεία με εκθαμβωτικής ομορφιάς φωτογραφίες με το φεγγάρι να μοιάζει να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής.