Επεισόδια στο λιμάνι της Σούδας, στα Χανιά, μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών υπέρ της Γάζας και κατά το Ισραήλ. Στο λιμάνι των Χανίων αναπτύχθηκαν ΜΑΤ και έπεσαν δακρυγόνα όταν ακτιβιστές υπέρ της Παλαιστίνης διαμαρτυρήθηκαν για την άφιξη του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου στο λιμάνι.

Κατά τον κατάπλου του κρουαζιερόπλοιου στον προβλήτα, οι διαμαρτυρόμενοι προσπάθησαν να προσεγγίσουν την έξοδο απ όπου θα έβγαιναν τα λεωφορεία που μετέφεραν τους επισκέπτες, με αποτέλεσμα να υπάρξει ένταση με τους αστυνομικούς.

Οι συγκεντρωμένοι κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα επιχείρησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό με αποτέλεσμα να γίνει χρήση χημικών και να ακολουθήσει κυνηγητό στους τριγύρω δρόμους. Υπάρχουν πληροφορίες ότι η αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές διαδηλωτών, χωρίς να έχει γίνει γνωστό αν θα ακολουθήσουν συλλήψεις.

Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί ήδη νέα παράσταση διαμαρτυρίας στο κέντρο της πόλης των Χανίων, στην πλατεία συντριβανιού, στην είσοδο του ενετικού λιμένα.