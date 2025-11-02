Μια δριμεία κρίση βαίνει προς εκτόνωση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Οι ΗΠΑ αναίρεσαν τις κυρώσεις προς τον Μίλοραντ Ντόντικ, τον Σερβοβόσνιο πρώην πρόεδρο της «Σερβικής Δημοκρατίας», δηλαδή της μίας από τις δύο συνιστώσες της χώρας μαζί με την «Ομοσπονδία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης» που περιλαμβάνει Κροάτες και Βόσνιους Μουσουλμάνους. Οι κυρώσεις χρονολογούνταν από το 2022, επί κυβέρνησης Τζο Μπάιντεν, και βασίζονταν στην κατηγορία ότι ο τότε πρόεδρος της «Σερβικής Δημοκρατίας» (εντός της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης) δεν τηρούσε πλήρως τους όρους της Συνθήκης του Ντέιτον του 1995.

Ο συμβιβασμός που επετεύχθη είναι ότι ο Ντόντικ δεν θα διεκδικήσει την εξουσία στη «Σερβική Δημοκρατία», της οποίας υπήρξε πρόεδρος, και σε αντάλλαγμα θα ακυρωθεί η στοχοποίηση με κυρώσεις εναντίον αυτού και μελών της οικογένειάς του. Ο Ντόντικ φαίνεται να διαθέτει καλές σχέσεις με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο ευχαρίστησε μέσω της πλατφόρμας «Χ» για τη «διόρθωση μιας ιστορικής αδικίας» και για το ότι απέδειξε με την πρωτοβουλία του ότι «οι κατηγορίες ήταν προπαγάνδα».

Υπενθυμίζεται ότι η οξύτερη φάση της κρίσης είχε συμβεί μετά τη διένεξη του Ντόντικ με τον Κρίστιαν Σμιτ, τον γερμανό «Ύπατο Εκπρόσωπο» που έχει ως αποστολή την τήρηση των όρων της Συνθήκης του Ντέιτον. Στο πλαίσιο αυτής της σύγκρουσης, το δικαστήριο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης είχε επιβάλει στον Ντόντικ ποινή φυλάκισης. Βεβαίως, αν και η ποινή δεν ήταν ευχερές πρακτικά να εφαρμοστεί, καθώς ο Ντόντικ διατηρούσε την εξουσία στη «Σερβική Δημοκρατία», εντέλει εξέπεσε του αξιώματός του, με αποτέλεσμα να προκηρυχθούν προεδρικές εκλογές για τον Νοέμβριο.

Με τα πολύ συχνά ταξίδια του στη Μόσχα, ο Ντόντικ θεωρείται ως οπαδός της ρωσικής πολιτικής και προσωπικός φίλος του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, το οποίο πάντως φαίνεται ότι δεν τον εμποδίζει αυτή τη στιγμή να έχει καλές σχέσεις και με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντόντικ φέρεται να αποτελεί θιασώτη του ρεύματος εθνοκυριαρχισμού που αυξάνεται στην Ανατολική Ευρώπη, λ.χ. στη Σερβία, αλλά και στην Ουγγαρία, Τσεχία, Σλοβακία και εν μέρει στην Πολωνία διά του νέου Προέδρου της Κάρολ Ναβρότσκι. Ο Ντόντικ δήλωσε χαρακτηριστικά στα ρωσικά μέσα ότι ενδεχόμενη στροφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολεμική οικονομία θα αποτελέσει ομολογία αποτυχίας.

Παραμένει το γεγονός ότι προς το παρόν αποσοβήθηκαν χειρότεροι κίνδυνοι στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, όπως οι απειλές του Ντόντικ για σειρά δημοψηφισμάτων μέσω των οποίων θα μπορούσε να προκληθεί ακόμη και απόσχιση της «Σερβικής Δημοκρατίας» από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Πάντως, η επιφυλακτική στάση του προέδρου της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς απέναντι σε παρόμοιο ενδεχόμενο διαδραμάτισε επίσης ρόλο στην προς το παρόν αποφυγή των πιο εκρηκτικών σεναρίων.