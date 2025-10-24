Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε και η φετινή απονομή των βραβείων Αργώ, τα οποία απονέμονται σε Έλληνες της διασποράς που διέπρεψαν σε διάφορους τομείς, καθώς η αίθουσα της Ακαδημίας Αθηνών χθες το βράδυ ήταν ασφυκτικά γεμάτη, ενώ την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαρόπουλου.

Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, ενώ δεν ήταν λίγες οι προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής, των τεχνών και του αθλητισμού που παρευρέθηκαν επίσης.

Τι είναι τα βραβεία Αργώ – Οι φετινοί νικητές

Τα βραβεία Αργώ είναι μια πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης ΑΡΓΩ – ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ, στόχος της οποίας είναι η επιβράβευση των Ελλήνων της Διασποράς που τιμούν την καταγωγή τους, η προβολή των επιτευγμάτων τους για παραδειγματισμό των νεότερων γενεών, η ενίσχυση της εξωστρέφειας, αλλά και η ευαισθητοποίηση της Ελλάδας για την επιτυχία των νέων της στο εξωτερικό.

Το φετινό βραβείο στην κατηγορία των Επιστημών παρέλαβε η κ. Λία Μέρμηγκα, κορυφαία φυσικός, η οποία διετέλεσε, μεταξύ άλλων, διευθύντρια του Fermilab ( Fermi National Accelerator Laboratory), ενός εκ των σημαντικότερων εργαστηρίων στις ΗΠΑ.

Στην κατηγορία της Ανθρωπιστικής προσφοράς η κ. Αλεξάνδρα Πασχαλίδου, γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, με μεγάλη καριέρα κυρίως στη Σουηδία, ενώ το βραβείο επιχειρηματικότητας παρέλαβε ο κ. Αλκιβιάδης Θωμάς, ιδιοκτήτης της ALTHOM.

Στον τομέα της καινοτομίας βραβεύτηκε ο κ. Κλεάνθης Ξανθόπουλος, ηγετική μορφή της αμερικανικής βιοτεχνολογίας, συνιδρυτής και διευθύνοντας σύμβουλος της IRRAS και της Shoreline Biosciences.

Σε εκείνον του Πολιτισμού και των Τεχνών η κ. Ευγενία Κοτανίδη, Ελληνίδα της Γεωργίας, με τεράστια προσφορά στη διατήρηση της ζωντανής μνήμης της ελληνικής μειονότητας στη χώρα, στη Γαστρονομία ο Δημήτρης Μούδιος, ιδιοκτήτης δύο εστιατορίων στην Ταϊλάνδη, ενώ σε εκείνον του Αθλητισμού, το νέο μεγάλο αστέρι της βελγικής Γκενκ και της Εθνικής Ελλάδας, Κωνσταντίνος Καρέτσας.

Τέλος, ο δημοσιογράφος-ανταποκριτής στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης παρέλαβε το βραβείο προσφοράς στα κοινά.

«Φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα και ιστορία οι παρέες»

Τα βραβεία απένειμε η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαρόπουλου, η οποία αφού συνεχάρη τους νικητές για τα μοναδικά τους επιτεύγματα, ανέφερε πως «η επιτυχία εκτός συνόρων είναι προέκταση της δημιουργικής Ελλάδας».

Ιδιαίτερη στιγμή στη βραδιά ήταν όταν η κ. Σακελλαρόπουλου αναφέρθηκε στον τεράστιο δημιουργό και προσωπικό της φίλο, Διονύση Σαββόπουλο, που πρόσφατα έφυγε από τη ζωή. Θέλοντας μάλιστα να μιλήσει για τα κατορθώματα των Ελλήνων του εξωτερικού, χρησιμοποίησε τον πολύ γνωστό του στίχο «με πομπούς και με κεραίες, φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα και ιστορία οι παρέες», δυσκολευόμενη να συγκρατήσει τα δάκρυα της, ενώ το κοινό ξέσπασε σε παρατεταμένο, θερμό χειροκρότημα.