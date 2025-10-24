Καταστροφικές ήταν οι καταιγίδες που έπληξαν χθες (23/10) το Μεσολόγγι.

Οι δυνατές νεροποντές μετέτρεψαν δρόμους σε ποτάμια, πλημμύρισαν κατοικίες και επιχειρήσεις, ενώ ένα ετοιμόρροπο και κατεδαφιστέο σπίτι πλησίον του Αγίου Σπυρίδωνα, επί της οδού Σωτηροπουλου, κατέρρευσε προς την μεριά του δρόμου αναφέρει το aixmi-news. Για το συγκεκριμένο συμβάν έχει κληθεί η πολεοδομία προκειμένου να παρθούν μέτρα.

Ξυλοκόπησαν δημοτικό υπάλληλο

Άγρια επίθεση από 10 άτομα δέχτηκε ένας χειριστής μηχανήματος έργου του Δήμου, που πάλευε στους πλημμυρισμένους δρόμους για να βοηθήσει. Την είδηση έκανε γνωστή ο δήμαρχος Χρήστος Βούρβαχης με ανάρτησή του στο Facebook. Ο δημοτικός υπάλληλος νοσηλεύεται τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Η ανάρτηση

«Νιώθω οργή και βαθιά θλίψη!

Την ώρα που η πόλη μας δοκιμαζόταν από τη σφοδρή βροχόπτωση και τα πλημμυρικά φαινόμενα, ένας χειριστής μηχανήματος έργου του Δήμου, ένας άνθρωπος που βρισκόταν στην πρώτη γραμμή, παλεύοντας μέσα στα νερά για να βοηθήσει, δέχτηκε άγρια επίθεση από δέκα άτομα.

Ξυλοκοπήθηκε βάναυσα και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται τραυματισμένος στο νοσοκομείο. Καμία ευθύνη δεν πρέπει να αναλογιστεί σε έναν εργαζόμενο – χειριστή μηχανήματος. Έναν άνθρωπο που προσπαθεί καθημερινά να κάνει τη δουλειά του, να εξασφαλίσει το μεροκάματο και να στηρίξει την οικογένειά του, και βρέθηκε στο στόχαστρο εκεί που προσέφερε.

Όταν καταστρέφονται περιουσίες και σπίτια, δεν είναι ώρα για αντιπαραθέσεις. Όμως η βία, η αδικία και η επίθεση απέναντι σε έναν άνθρωπο που υπηρετεί το κοινό καλό δεν μπορεί και δεν πρέπει να περάσουν σιωπηλά.

Εύχομαι ολόψυχα περαστικά και ταχεία ανάρρωση στον συνάδελφο. Είμαστε όλοι στο πλευρό του και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ ξανά να βιώσει κανένας εργαζόμενος τέτοια αναίτια βία. Καλή δύναμη στους συμπολίτες μας που έχουν υποστεί ζημιές στις επιχειρήσεις ή περιουσίες τους».