Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η βροχή στο Μεσολόγγι, με πολλούς δρόμους να μετατρέπονται σε λίμνες καθιστώντας δύσκολη και επικίνδυνη τη διέλευση οχημάτων.

Λόγω των προβλημάτων αυριο 24/10 θα μείνουν κλειστά τα σχολεία στην πόλη. Με απόφαση του δημάρχου, θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παιδικοί -βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο, το σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Σύμφωνα με αναφορές κατοίκων που επικαλείται το messolonghinews, το νερό έχει εισχωρήσει σε σπίτια και αυλές κατά μήκος των οδών Λεβίδου και Νότη Μπότσαρη, ενώ τα αντλιοστάσια λειτουργούν συνεχώς χωρίς, ωστόσο, να μπορούν να ανταποκριθούν στον μεγάλο όγκο του νερού.

Η κατάσταση παρακολουθείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, ενώ οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις έως ότου υποχωρήσει το φαινόμενο.