Η απόκτηση της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) είναι κάτι περισσότερο από μια εξαγορά: και αυτό γιατί αλλάζει… επίπεδο την Coca Cola HBC. Συγκεκριμένα δίνει τη δυνατότητα στην «ελληνική Coca Cola» όπως συνηθίζεται να αποκαλείται στη δημοσιογραφική αργκό να «παίξει μπάλα» σε 14 νέες και πολλά υποσχόμενες αγορές της Μαύρης Ηπείρου. Οι οποίες έρχονται να προστεθούν σε αυτές της Νιγηρίας και της Αιγύπτου.

Κάτι που υπογράμμισε και ο μετοχικός και διοικητικός ηγέτης της Coca Cola HBC: «Αυτό το ορόσημο σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή για την Coca-Cola HBC και συνεχίζει την παράδοσή μας στην ανάπτυξη και τη συνεργασία σε ολόκληρη την Αφρική. Για δεκαετίες, έχουμε επενδύσει για να αξιοποιήσουμε τις εξαιρετικές δυνατότητες της Αφρικής», σχολίασε ο Αναστάσιος Γ. Δαυίδ.

Πληθυσμιακή έκρηξη

Συνολικά, θα δραστηριοποιείται πλέον σε 43 αγορές με συνολικό πληθυσμό πάνω από 1,2 δισ. Οι 14 αγορές καλύπτουν πάνω από 50% του αφρικανικού πληθυσμού, με τουλάχιστον 60% του πληθυσμού κάτω των 30 ετών ενώ η προοπτική αύξησης του πληθυσμού στην Αφρική υπολογίζεται σε 2% ανά έτος έως το 2050.

Αλλά και σε απόλυτα οικονομικά μεγέθη: Σε pro-forma όρους, συνενωμένες οι δραστηριότητες οδηγούν σε έσοδα περίπου €14,1 δισ. και EBIT €1,4 δισ. για το 2024 — κλίμακα που μετασχηματίζει τον όμιλο σε έναν από τους μεγαλύτερους εμφιαλωτές στον κόσμο!

Τι ψάχνει η Coca Cola HBC στην Αφρική

Με την απόκτηση της CCBA, διευρύνεται σημαντικά η ακτίνα δράσης αλλά και το μέγεθος της Coca Cola HBC. Η Αφρική προσφέρει νεανικό πληθυσμό, ταχύτατη αστικοποίηση και μία μεσαία τάξη σε διαμόρφωση — στοιχεία που, σε βάθος χρόνου, πολλαπλασιάζουν την κατανάλωση.

Όπως υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Zoran Bogdanovic, η ευκαιρία είναι στη «δυναμική της αγοράς» και στην ικανότητα της Coca Cola HBC να «φέρνει τεχνογνωσία, επενδύσεις παραγωγής και ψηφιακά εργαλεία» για να κερδίσει μερίδια. Με άλλα λόγια, η εταιρεία φιλοδοξεί να μεγαλώσει την πίτα — και όχι απλώς να πάρει μεγαλύτερο κομμάτι μιας ήδη κορεσμένης αγοράς.

Αυτό εξηγεί γιατί η εταιρεία δεν φοβάται βραχυπρόθεσμες πιέσεις στα περιθώρια κέρδους: «βραχυπρόθεσμα τα περιθώρια μπορεί να πιεστούν — αλλά η ενσωμάτωση και οι συνέργειες θα βελτιώσουν την αποδοτικότητα», σημείωσε ο κ. Bogdanovic.

Η εμπειρία από Νιγηρία και Αίγυπτο

Η Coca-Cola HBC δεν ανακαλύπτει τώρα την Αφρική. Έχει ιστορικό προηγούμενο στην ήπειρο, ειδικά σε Νιγηρία και Αίγυπτο: ο κ. Bogdanovic στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης με αναλυτές επικαλέστηκε συχνά τις επιτυχίες και τα διδάγματα από τη Νιγηρία και την Αίγυπτο, όπου η εταιρεία αύξησε μερίδια μέσω στοχευμένων επενδύσεων και βελτίωσης δικτύων.

Στη Νιγηρία, η Coca-Cola έχει ήδη επενδύσει σημαντικά: από το 2013 έχουν δαπανηθεί περίπου 1,5 δισ. δολάρια ενώ ανακοινώθηκε σχέδιο για επιπλέον επενδύσεις ύψους 1 δισ. δολάρια τα επόμενα χρόνια για ενίσχυση παραγωγής και αλυσίδας εφοδιασμού.

Την ίδια στιγμή, στην Αίγυπτο υλοποιήθηκαν σημαντικά έργα παραγωγής και βιωσιμότητας: μόλις τον Ιανουάριο του 2025 εγκαινίασε γραμμή παραγωγής αξίας 31,5 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιο που διατηρεί στην πόλη Sadat, περίπου 94 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Καΐρου.

Το εργοστάσιο στην πόλη Sadat, ένα από τα μεγαλύτερα του ομίλου διεθνώς το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2014, διαθέτει ετήσια δυναμικότητα 172 εκατ. λίτρων και διαχειρίζεται την παραγωγή των σημάτων Coca-Cola, Fanta, Sprite και Schweppes.

Η χρηματοδότηση, τα stress test και τα ratings

Όμως το στοίχημα έχει όρους: όπως η χρηματοδότηση της εξαγοράς. Η διοίκηση ωστόσο ξεκαθάρισε στην τηλεδιάσκεψη πως έχουν γίνει μια σειρά από stress test ώστε να μην επηρεάσει τα ratings (την πιστοληπτική αξιολόγηση δηλαδή του ομίλου). «Αναμένουμε πως θα διατηρήσουμε την πιστοληπτική αξιολόγηση», υπογράμμισαν τα στελέχη της Coca Cola HBC. Χαρακτήρισαν μάλιστα ισορροπημένη την χρηματοδότηση της εξαγοράς ανάμεσα σε μετοχές και δάνεια.

Η HBC έχει ήδη ανακοινώσει σχέδια για δευτερεύουσα εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ προς τα τέλη του 2026, κίνηση που σηματοδοτεί δέσμευση και ανάγκη τοπικής συνδεσιμότητας με κεφάλαια.

