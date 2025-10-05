Ο απολογισμός της κατάρρευσης οικοτροφείου στην Ινδονησία έφθασε τους 45 νεκρούς, ανακοίνωσαν την Κυριακή οι υπηρεσίες διάσωσης, που κάνουν λόγο και για 104 επιζώντες.

Οι έρευνες θα παραταθούν για να βρεθούν και τα άλλα θύματα που παραμένουν παγιδευμένα στα συντρίμμια. Εκτιμάται ότι οι αγνοούμενοι είναι τουλάχιστον 26.

Προηγούμενος απολογισμός νωρίτερα την Κυριακή έκανε λόγο για 37 νεκρούς.

Ένα μέρος του οικοτροφείου του πολυώροφου ισλαμικού σχολείου, που βρίσκεται στο Σιντοάρτζο, κοντά στη μεγάλη πόλη Σουραμπάγια, στο ανατολικό τμήμα του νησιού της Ιάβας, κατέρρευσε ξαφνικά την περασμένη Δευτέρα ενώ οι μαθητές είχαν συγκεντρωθεί για τις απογευματινές προσευχές.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης γενικά διαρκούν μια εβδομάδα στην Ινδονησία, όμως οι Αρχές μπορούν να τις παρατείνουν, αν υπάρχουν ενδείξεις ότι θα μπορούσαν να βρεθούν και άλλα θύματα.