Λίγο πριν το κλείσιμο του πρώτου μήνα της φετινής τηλεοπτικής σεζόν, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ», κατέγραψε σαρωτική τηλεθέαση, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη σταθερή του κυριαρχία στη βραδινή ενημέρωση.

Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, οι ειδήσεις του MEGA με τη Ράνια Τζίμα και τον Γιάννη Πρετεντέρη στον σχολιασμό, συγκέντρωσαν έναν εντυπωσιακά υψηλό αριθμό τηλεθεατών, 629.000, και άφησαν πίσω τον ανταγωνισμό με συντριπτική διαφορά. Αναλυτικά η κατάταξη των δελτίων ειδήσεων, ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης: STAR 451.000, ΣΚΑΪ 322.000, ALPHA 321.000, OPEN 313.000, ANT1 264.000, ΕΡΤ1 165.000.

Ταυτόχρονα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» κατέκτησε την πρώτη θέση και σε μερίδιο τηλεθέασης, με πολύ υψηλά ποσοστά: 19,7% στο σύνολο του κοινού και 18,9% στο δυναμικό κοινό 18-54.