Με έντονη κριτική διάθεση και σαφείς αιχμές προς την κυβέρνηση, ο Νίκος Ανδρουλάκης, τοποθετήθηκε σήμερα από το βήμα της Βουλής σε μια συζήτηση που έγινε με αφορμή την τροπολογία που κατέθεσε το ΠαΣοΚ για το ιδιωτικό χρέος. Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ εστίασε στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και κατήγγειλε την πολιτική «προπαγάνδας» του Κυριάκου Μητσοτάκη τόσο απέναντι στα «ήρεμα νερά» και την «απομόνωση Ερντογάν», όσο όμως και για την ταύτιση του πρωθυπουργού με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ μίλησε για «προχειρότητα και ερασιτεχνισμό του υπουργείου Εξωτερικών» ενώ τόνισε πως η ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογαν ήταν το κερασάκι στην τούρτα σε μία σειρά από γεγονότα που αναδεικνύουν πως «το αφήγημα του πρωθυπουργού και του υπουργείου εξωτερικών είναι κενό περιεχομένου».

Τα πυρά για την εξωτερική πολιτική

«Ακούσατε τον Ερντογαν στον ΟΗΕ;» αναρωτήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης και συνέχισε χαρακτηριστικά τονίζοντας πως «είπε καμία ενεργειακή επένδυση δεν θα γίνει στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς την έγκριση της Τουρκίας. Άρα και το καλώδιο» συμπλήρωσε επισημαίνοντας πως «ήρεμα νερά είναι μόνο στην προπαγάνδα σας».

Με άξονα την πόντιση του καλωδίου εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνηση που έριξε ευθύνες στην Κύπρο και ξεκίνησε μια δημόσια αντιπαράθεση που όμοια της δεν υπήρξε ποτέ στο παρελθόν. «Οι άριστοι είναι απολύτως ανεπαρκείς. Είναι ερασιτέχνες και εν τέλει είναι και επικίνδυνοι για πολύ σοβαρά θέματα, όπως είναι η εξωτερική πολιτική της χώρας» σημείωσε αφήνοντας μία ακόμη αιχμή για τους κυβερνητικούς χειρισμούς.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Παράλληλα, αφού εξήγησε πως και με βάση τα ευρωπαϊκά χρήματα που έχουν λάβει Αίγυπτος και Συρία, η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει αναβαθμισμένο ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο κοίταξε προς τα κυβερνητικά έδρανα και δήλωσε πως «κάνετε τους τροχονόμους» και πως στο μόνο που είστε πρωταγωνιστές είναι στην ταύτιση με τον Νετανιάχου. Είστε απέναντι από τα συναισθήματα του ελληνικού λαού. Ποια άλλη χωρά έχει γίνει απολογητής του Νετανιαχου» αναρωτήθηκε ζητώντας να γίνουν κυρώσεις όπως προτείνει η ευρωπαϊκή επιτροπή σε πρόσωπα που μετέχουν ενεργά στη σφαγή στη Γάζα να έρθει ξανά στη βουλή το ψηφισμα του 2015 ώστε να επικαιροποιηθεί η απόφαση για αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του διακόπηκε αρκετές φορές από τα παρατεταμένα χειροκροτήματα των πράσινων βουλευτών που ήταν παρόντες στα έδρανα, την ίδια στιγμή που οι συνάδελφοί τους από άλλους πολιτικούς χώρους απουσίαζαν από την αίθουσα.

Τι είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη

Όσον αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ μίλησε για εργαλοποίηση της δικαιοσύνης. Ανέφερε για τον Πρωθυπουργό πως «δεν θα έρθει στενός του συνεργάτης ο οποίος, από ό,τι φαίνεται, γνώριζε για τις υποκλοπές και ενημέρωνε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως τα ίδια είπαν, σε απευθείας μετάδοση. Δεν θα έρθει η κυρία με τη Ferrari. Δεν θα έρθουν οι κολλητοί της καθετοποιημένης «γαλάζιας» συμμορίας του ΟΠΕΠΕΚΕ. Αλλά θα… «αναστηθούν» τρεις άνθρωποι να έρθουν στην εξεταστική επιτροπή! Ντροπή σας. Προσβάλλετε και τη μνήμη τους και τη νοημοσύνη μας».

Έντονη συναισθηματική φόρτιση είχε το σημείο εκείνο στο οποίο αναφέρθηκε στον Πάνο Ρουτσι, πατέρα θύματος του δυστυχήματος των Τεμπών που πραγματοποιεί απεργία πείνας στην πλατεία Συντάγματος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τους βουλευτές να σκεφτούν ως γονείς και κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για παρέμβαση του στη δικαιοσύνη στο παρελθόν.

«Η απάντηση δεν έχουμε καμιά δουλειά και δεν παρεμβαίνουμε στα της δικαιοσύνης είναι φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός είχε στείλει επιστολή στoν Ντογιάκο. Τότε ήταν άλλα τα δεδομένα; τότε μπορούσατε να παρέμβετε τώρα όχι;» συμπληρώνοντας πως το καθεστώς που δε σέβεται τον άνθρωπο και τα δικαιώματα του πρέπει να φύγει.

Σχετικά με την τροπολογία του ΠαΣοΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε πως η άρνηση, θα είναι άρνηση της κοινωνικής πραγματικότητας. «Σταματήστε να επιτρέπετε σε ισχυρά οικονομικά συμφέροντα, τράπεζες και funds να βγάζουν δισεκατομμύρια εις βάρος του ελληνικού λαού. Είναι αναγκαία η αλλαγή. Και, αν δεν την κάνετε εσείς την αλλαγή, θα την κάνει ο ελληνικός λαός στις επόμενες εθνικές εκλογές. Κουράστηκε με τα εμπόδια και τις ταλαιπωρίες της καθημερινότητας».