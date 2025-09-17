Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στο Καματερό. Αμέσως στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις οι οποίες κατάφεραν γρήγορα να την περιορίσουν.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 7 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες OTA.