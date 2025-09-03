Το πρώτο πιάτο της πέμπτης και τελευταίας αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Eurobasket διεξάγεται απόψε. Η αυλαία πέφτει στον πρώτο και τον δεύτερο όμιλο, απ’ όπου έχουν προκριθεί ήδη έξι στους «16» της διοργάνωσης.

Εκείνο που δεν ξέρουμε είναι τις τελικές τους θέσεις. Κάτι που θα ξεκαθαρίσει το βράδυ της Τετάρτης. Φυσικά, ο αγώνας που τραβά πάνω του τα βλέμματα όλου του κόσμου είναι η αναμέτρηση της Σερβίας με την Τουρκία. Οι δύο αήττητες ομάδες ξεχωρίζουν μέχρι τώρα και δείχνουν έτοιμες να πάνε μακριά.

Ο Νίκολα Γιόκιτς και ο Αλπερέν Σενγκούν θα έχουν τη δική τους ξεχωριστή μάχη. Ο Σέρβος μετρά 19,8 πόντους ανά ματς, ενώ ο Τούρκος σέντερ 20. Αμφότεροι πραγματοποιούν εντυπωσιακές εμφανίσεις και κυριαρχούν κάτω από τις ρακέτες.

Από εκεί και πέρα η Λετονία έχει εξασφαλίσει και εκείνη την πρόκρισή της στην επόμενη φάση και το τελευταίο εισιτήριο θα κριθεί στην αναμέτρηση της Εσθονίας με την Πορτογαλία. Η νικήτρια θα περάσει στους «16».

Τα παιχνίδι της ημέρας στον Α όμιλο του Eurobasket

14:45 Εσθονία – Πορτογαλία

18:00 Τσεχία – Λετονία

21:15 Τουρκία – Σερβία

Η Βαθμολογία στον Α όμιλο

Τουρκία 4-0 (+95) Σερβία 4-0 (+71) Λετονία 2-2 (-6) Εσθονία 1-3 (-42) Πορτογαλία 1-3 (-56) Τσεχία 0-4 (-62)

Μάχη για δύο εισιτήρια

Μεγάλες μάχες αναμένονται και στον δεύτερο όμιλο. Η Γερμανία κοντράρεται με τη Φινλανδία με τις δύο ομάδες να έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση. Το ίδιο ισχύει και για τη Λιθουανία, ενώ Μαυροβούνιο και Σουηδία διεκδικούν το τελευταίο εισιτήριο το οποίο λογικά θα καταλήξει στους Μαυροβούνιους.

Φυσικά, μεγάλο ρόλο θα παίξει η τελική κατάταξη. Ο λόγος; Όλοι θέλουν να αποφύγουν τη Σερβία και την Τουρκία στους «16».

Τα παιχνίδι της ημέρας στον B όμιλο του Eurobasket

13:30 Μαυροβούνιο – Μεγάλη Βρετανία

16:30 Λιθουανία – Σουηδία

20:30 Φινλανδία – Γερμανία

Η Βαθμολογία στον Β όμιλο

Γερμανία 4-0 (+134) Λιθουανία 3-1 (+35) Φινλανδία 3-1 (+50) Μαυροβούνιο 1-3 (-71) Σουηδία 1-3 (-12) Μ. Βρετανία 0-4 (-136)

Οι διασταυρώσεις στους «16» του Eurobasket

Ο πρώτος του Α ομίλου – Ο τέταρτος του Β ομίλου

Ο δεύτερος του Α ομίλου – Ο τρίτος του Β ομίλου

Ο τρίτος του Α ομίλου – Ο δεύτερος του Β ομίλου

Ο τέταρτος του Α ομίλου – Ο πρώτος του Β ομίλου

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας στο Eurobasket

Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου