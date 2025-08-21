Περισσότερα ταξίδια στο εξωτερικό πραγματοποίησαν οι Έλληνες το 2024 σε σχέση με το 2023, ενώ οι πληρωμές κατέγραψαν νέες μέγιστες τιμές, αν και οι αναχωρήσεις και οι διανυκτερεύσεις υπολείπονται ακόμα των προ πανδημίας επιπέδων.

Παράλληλα, μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ δείχνει μία στροφή των ταξιδιωτών από βαλκανικούς προορισμούς σε προορισμούς της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης.

Η μελέτη στηρίζεται σε στοιχεία της έρευνας συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία κάθε χρόνο ανακοινώνει τα βασικά μεγέθη του εξερχόμενου τουρισμού από Ελλάδα ανά χώρα προορισμό.

Η καταγραφή γίνεται για 15 προορισμούς εξερχόμενου τουρισμού από Ελλάδα, που αντιπροσωπεύουν για το 2024 το 65,0% των αναχωρήσεων, το 66,5% των διανυκτερεύσεων και το 68,1% των πληρωμών.

Όλοι οι προορισμοί κατέγραψαν αύξηση, με εξαίρεση τις Βουλγαρία, Τουρκία, Κύπρο και Αίγυπτο

Ειδικότερα η Βουλγαρία παραμένει ο πιο δημοφιλής προορισμός των ελλήνων με τις αναχωρήσεις όμως το 2024 να έπεσαν κάτω από το όριο του ενός εκατομμυρίου και συγκεκριμένα στις 983 χιλ. το 2024 από 1,1 εκατ. το 2023 (μείωση-8%).

Στην δεύτερη θέση όπως και το 2023 βρίσκεται η Ιταλία η οποία υποδέχθηκε 620 χιλιάδες Έλληνες τουρίστες αυξημένους 7% σε σύγκριση με το 2023 και ακολουθεί η Γερμανία με 572 χιλιάδες και μεγάλη αύξηση (+21%) σε σύγκριση με το 2023.

Η πρώτη πεντάδα προορισμών

Την πρώτη πεντάδα των προορισμών συμπληρώνουν η Τουρκία με 549 χιλιάδες αναχωρήσεις (μείωση 8% σε σύγκριση με το 2023) και το Ηνωμένο Βασίλειο με 349 χιλιάδες επισκέψεις (αύξηση 6% σε σύγκριση με το 2023.

Η Κύπρος (-9%, από 337 χιλ. το 2023 σε 305 χιλ. το 2024), Γαλλία (+22%, από 196 χιλ. το 2023 σε 240 χιλ. το 2024), Ισπανία (+11%, από 191 χιλ. το 2023 σε 212 χιλ. το 2024), Αυστρία (+22%, από 161 χιλ. το 2023 σε 197 χιλ. το 2024) και Ολλανδία (+25%, από 145 χιλ. το 2023 σε 182 χιλ. το 2024) συμπληρώνουν την δεκάδα.

Εκτός από την Γερμανία, Γαλλία, Αυστρία και Ολλανδία, που κατέγραψαν άνοδο στις αναχωρήσεις πάνω από 20%, στο ίδιο μοτίβο κινήθηκαν η Πολωνία, η οποία βρέθηκε στην ενδέκατη θέση ως προς τις προτιμήσεις των Ελλήνων με πάνω από 105 χιλιάδες αναχωρήσεις και άνοδο 25% – την δεύτερη μεγαλύτερη άνοδο στις αναχωρήσεις μετά την Τσεχία (βρίσκεται στην 14η θέση) την οποία επισκέφθηκαν 47 χιλιάδες Έλληνες (+26%).

Σχεδόν οριακή η άνοδος των αναχωρήσεων προς τις ΗΠΑ (12η θέση) στις 87 χιλιάδες έναντι 86 χιλιάδες ένα χρόνο πριν.

Με πτώση οι αναχωρήσεις προς την Αίγυπτο (13η θέση) καθώς 60 χιλιάδες προτίμησαν να επισκεφθούν πέρυσι την χώρα από 63 χιλιάδες ένα χρόνο πριν.

Τέλος τη Ρωσία επισκέφθηκαν μολις 5 χιλιάδες Έλληνες, όσοι και το 2023.

Συμπερασματικά, τα έτη 2023 και 2024 παρατηρούμε περαιτέρω αύξηση των μεριδίων των παραδοσιακών υψηλής τουριστικής δαπάνης προορισμών μας (από 27% το 2023 σε 28% το 2024) και μείωση των όμορων χαμηλής τουριστικής δαπάνης προορισμών της Βουλγαρίας και της Τουρκίας (από 26% το 2023 σε 22% το 2024), σημειώνει το ΙΝΣΕΤΕ.

Αύξηση του εξερχόμενου τουρισμού

Πάντως η βελτίωση του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα επηρέασε θετικά στην επιθυμία των κατοίκων της Ελλάδας για ταξίδια στο εξωτερικό, εκτιμά το ΙΝΣΕΤΕ. Ειδικότερα, ο εξερχόμενος τουρισμός από Ελλάδα εμφάνισε αύξηση αναχωρήσεων (+8%, από 6,2 εκατ. το 2023 σε 6,7 εκατ. το 2024) και πληρωμών (+15%, από € 2,4 δισ. το 2023 σε € 2,8 δισ. το 2024) παρά την οριακή μείωση των διανυκτερεύσεων (-1%, από 34,9 εκατ. το 2023 σε 34,5 εκατ. το 2024).

Οι πληρωμές κατέγραψαν νέες μέγιστες τιμές από την έναρξη της Έρευνας Συνόρων (2005), ενώ οι αναχωρήσεις και οι διανυκτερεύσεις υπολείπονται ακόμα των προ πανδημίας επιπέδων.

Η ταχύτερη ανάκαμψη των πληρωμών μπορεί να αποδοθεί αφενός στις πληθωριστικές πιέσεις που οδήγησαν το τουριστικό πακέτο σε υψηλότερα επίπεδα τιμών και αφετέρου στην στροφή των ταξιδιωτών από Βαλκανικούς προορισμούς σε προορισμούς της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης όπου η κατά κεφαλή δαπάνη είναι σημαντικά υψηλότερη.

Βασικοί Δείκτες

Σε ότι αφορά τους βασικούς δείκτες, καταγράφεται την περίοδο 2023-2024, αύξηση +7% της Μέσης κατά Κεφαλή Δαπάνης (ΜΚΔ), από € 393 το 2023 σε € 420 το 2024, και της Μέσης Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση (ΜΔΔ) +17%, από € 70 το 2023 σε € 81 το 2024, ενώ μειώθηκε η Μέση Διάρκεια Παραμονής (ΜΔΠ) -9%, από 5,6 διανυκτερεύσεις το 2023 σε 5,2 διανυκτερεύσεις το 2024.

Παρά την μείωση που κατέγραψε η ΜΔΠ, η ΜΚΔ εμφάνισε αύξηση λόγω της αναλογικά υψηλότερης αύξησης που σημείωσε η ΜΔΔ. Παρατηρείται δηλαδή ότι η μείωση της διάρκειας παραμονής συνοδεύεται από αναλογικά υψηλότερη αύξηση της ημερήσιας δαπάνης που οδηγεί σε αύξηση της κατά κεφαλή δαπάνης. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε:

-Στην επιλογή προορισμών υψηλότερης τουριστικής δαπάνης

-Στην αλλαγή του τύπου του ταξιδιού, με μείωση του μεριδίου για διακοπές σε φίλους και συγγενείς που έχουν υψηλή διάρκεια παραμονής και αύξηση του μεριδίου για διακοπές παραθερισμού που έχουν υψηλότερη τουριστική δαπάνη και τουρισμού πόλης που έχουν χαμηλότερη διάρκεια παραμονής.

-Αξίζει να σημειωθεί πως η ΜΚΔ, η ΜΔΔ και η ΜΔΠ του εξερχόμενου τουρισμού είναι κατά -27%, -9% και -20% χαμηλότερες από τα αντίστοιχα μεγέθη του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα

Τέλος επισημαίνεται ότι οι Έλληνες, ταξιδεύουν στο εξωτερικό όλο το χρόνο. Η εποχικότητα του εξερχόμενου τουρισμού δεν εστιάζεται όπως στον εισερχόμενο τουρισμό στο 2ο και 3ο τρίμηνο κάθε έτους, αλλά επιμερίζεται σχεδόν ισομερώς στα τέσσερα τρίμηνα του έτους με εξαίρεση ίσως το 1ο τρίμηνο που υστερεί σε σύγκριση με τα υπόλοιπα τρίμηνα, αναφέρει το ΙΝΣΕΤΕ.

Πηγή ΟΤ