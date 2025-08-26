Το 2027 αναμένεται να πέσουν οι τίτλοι τέλους στο μαραθώνιο θρίλερ κατεδάφισης των τριών αυθαίρετων ορόφων του ξενοδοχείου «Μπλε Κέδρος» της Cocomat, στο Κουκάκι. Τότε εκτιμάται ότι θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για το γκρέμισμά τους, αφού πρώτα παραδοθούν οι μελέτες, οι οποίες θα προσδιορίσουν τον τρόπο κατεδάφισής τους. Για την υλοποίησή τους έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον μία κοινοπραξία τριών τεχνικών γραφείων στον διαγωνισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Το νερό φαίνεται ότι τελικά μπαίνει στο …αυλάκι, έπειτα από πέντε παρεμβάσεις του Συμβουλίου Συμμόρφωσης του ΣτΕ (με τελευταία τον περασμένο Ιανουάριο), επειδή το υπουργείο Οικονομικών δεν είχε μεταφέρει την απαιτούμενη χρηματοδότηση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, ώστε να ξεκινήσει τις ανταγωνιστικές διαδικασίες.

Έξι χρόνια καθυστέρησης

Έτσι, περίπου έξι χρόνια μετά την έκδοση της απόφασης 2102/2019 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, βάσει της οποίας ακυρώθηκε η αναθεώρηση οικοδομικής άδειας του ξενοδοχειακού καταλύματος, επί της οδού Φαλήρου 5, στην περιοχή της Ακρόπολης, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του διαγωνισμού για τις μελέτες. Μάλιστα, στις 4 Αυγούστου άνοιξε η τεχνική προσφορά, ενώ στις 8 Σεπτεμβρίου θα ανοίξει και η οικονομική προσφορά. Όπως αναφέρει στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κ. Γρηγόριος Ζαφειρόπουλος, οι διαδικασίες «τρέχουν», ώστε να προχωρήσει όσο το δυνατόν συντομότερα στην κατακύρωση του αναδόχου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής σήκωσε το βάρος της διαδικασίας κατεδάφισης, το 2023, καθώς η ιδιοκτήτρια εταιρεία δεν ανέλαβε το έργο της εκπόνησης των απαραίτητων μελετών και της κατεδάφισης. Ακολούθησαν καθυστερήσεις στην κατανομή των απαραίτητων κονδυλίων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με συνέπεια τελικά ο διαγωνισμός, προϋπολογισμού 587.179 ευρώ (περίπου 730.000 με ΦΠΑ) να προκηρυχτεί τον Μάιο. Το μεγαλύτερο ποσό – άνω των 400.000 ευρώ – θα διατεθεί για τις στατικές μελέτες και το υπόλοιπο για τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, το Σχέδιο και τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας και άλλες δαπάνες.

Ορίζοντας το 2027

Σε περίπτωση που όλα κυλήσουν ομαλά, και η υπογραφή του συμφωνητικού με τον ανάδοχο υπογραφεί άμεσα, οι μελέτες θα ολοκληρωθούν σε ενάμιση έτος, ήτοι την άνοιξη του 2027, καθώς απαιτούνται επτά μήνες για την προμελέτη και την τεκμηρίωση και 11 μήνες για την ολοκλήρωση της μελέτης εφαρμογής. Θα ακολουθήσει η προκήρυξη διαγωνισμού για την κατεδάφιση των αυθαίρετων ορόφων του ξενοδοχείου, στα μέσα του 2027, με την προοπτική το έργο να έχει ολοκληρωθεί στα τέλη του έτους.

Σύμφωνα με τον κ. Ζαφειρόπουλο, πρόκειται για ένα έργο δίχως προηγούμενο, πρωτόγνωρο, που θα δημιουργήσει τεχνογνωσία. «Το έργο της κατεδάφισης των ορόφων πρέπει να μελετηθεί με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να αποκατασταθεί η νομιμότητα, αλλά με ασφάλεια τόσο για τους περιοίκους όσο και για την ευστάθεια του ίδιου του κτιρίου, το οποίο θα συνεχίσει να λειτουργεί», επισημαίνει ο επικεφαλής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, θα ελεγχθεί στατικά ο φέρων οργανισμός του κτιρίου και θα υποδειχθεί ο καταλληλότερος τρόπος κατεδάφισης των αυθαίρετων ορόφων. Παράλληλα, θα μελετηθεί εάν απαιτείται ενίσχυση του εναπομείναντος κτιρίου. Επίσης, με δεδομένο ότι το ξενοδοχείο βρίσκεται σε μια πυκνοδομημένη και ιδιαιτέρως τουριστική γειτονιά της Αθήνας, ο κ. Ζαφειρόπουλος τονίζει ότι θα απαιτηθούν μέτρα ασφαλείας για τους κατοίκους της περιοχής και τους περαστικούς, τα γειτονικά κτίρια και πιθανώς κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Η δικαστική περιπέτεια

Η ιστορία ξεκίνησε το 2019, όταν κάτοικοι της περιοχής Μακρυγιάννη και η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας την ακύρωση της οικοδομικής άδειας και της σχετικής αναθεώρησής της. Με τις άδειες αυτές, είχε δοθεί το «πράσινο φως» για την ανέγερση 10όροφου ξενοδοχείου 33 μέτρων, εντός των ορίων του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της πόλης των Αθηνών.

Η Ολομέλεια του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου ακύρωσε την οικοδομική άδεια αναθεώρησης, αφού δεν είχε ζητηθεί έγκριση του υπουργείου Πολιτισμού, ενώ ακολούθησε έκδοση απόφασης του ΥΠΠΟ – σε συνέχεια γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου – που όριζε το ανώτατο ύψος στα 24 μέτρα (συν 3 μέτρα για κλιμακοστάσιο και πέργκολα). Επίσης, ο Δήμος Αθηναίων κήρυξε αυθαίρετους τους τρεις τελευταίους ορόφους του κτιρίου και επέβαλε πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης, ενώ το υπουργείο Τουρισμού τους σφράγισε, επιτρέποντας στο υπόλοιπο κτίριο να λειτουργεί κανονικά.

Στο μεταξύ, τον περασμένο Ιανουάριο, το Συμβούλιο Συμμόρφωσης του ΣτΕ είχε παρέμβει για πέμπτη φορά, καθώς το υπουργείο Οικονομικών δεν είχε μεταφέρει την απαραίτητη χρηματοδότηση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, ώστε να προκηρύξει τον διαγωνισμό για τις μελέτες κατεδάφισης των αυθαίρετων ορόφων. Μάλιστα, έδινε προθεσμία έξι μηνών για τη μεταφορά των κονδυλίων και την προκήρυξη του διαγωνισμού, ο οποίος τελικά προκηρύχτηκε λίγο πριν το πέρας του «τελεσίγραφου», στις 18 Μαΐου.

Η παρέμβαση της εταιρείας

Στην τελευταία παρέμβαση του ΣτΕ, γίνεται αναφορά στην απόρριψη αίτησης της «Μπλε Κέδρος», για ακύρωση της προηγούμενης παρέμβασης του Συμβουλίου Συμμόρφωσης. Η εταιρεία υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι «το Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης … παραβίασε με τη συμπεριφορά του την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, η οποία εντάσσεται στον σκληρό πυρήνα του κράτους δικαίου …» και ότι «υπερέβη τα κριθέντα με δύναμη δεδικασμένου». Επίσης, ανέφερε ότι η υποχρέωση μερικής κατεδάφισης του ξενοδοχείου απομειώνει δραστικά την αξία του και αναιρεί τον επενδυτικό σχεδιασμό, στον οποίο εντάσσεται, ισοδυναμώντας πρακτικά με πλήρη αποστέρηση περιουσίας και de facto απαλλοτρίωση.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους ανώτατους δικαστές «δεν αποτελεί πλημμέλεια της ανακλητικής πράξης η περιουσιακή ζημία που προκαλείται από την ανάκληση παράνομης οικοδομικής άδειας, ενώ είναι διαφορετικό το ζήτημα της δυνατότητας του διοικούμενου να επιδιώξει την αποκατάσταση της ζημίας που προκλήθηκε σε αυτόν από την εν λόγω ανάκληση, ασκώντας τα τυχόν προβλεπόμενα για την περίπτωση αυτή ένδικα βοηθήματα».

Πηγή: OT.gr