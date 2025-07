Για «άμεση και χωρίς όρους κατάπαυση του πυρός» από απόψε τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα, 20:00 ώρα Ελλάδας), συμφώνησαν Καμπότζη και Ταϊλάνδη, σε μια προσπάθεια να τερματιστεί η πιο φονική μεταξύ τους σύγκρουση, εδώ και πάνω από 10 χρόνια, έπειτα από πέντε ημέρες σφοδρών εχθροπραξιών, που οδήγησαν στον εκτοπισμό τουλάχιστον 300.000 ανθρώπων.

Έπειτα από πολυήμερες προσπάθειες της επικεφαλής του περιφερειακού οργανισμού ASEAN, Μαλαισίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, να φέρουν τις δύο πλευρές στο τραπέζι, οι ηγέτες των δύο χωρών συμφώνησαν να βάλουν τέλος στις εχθροπραξίες, να επαναλάβουν την απευθείας επικοινωνία και να συστήσουν έναν μηχανισμό εφαρμογής της εκεχειρίας. Τουλάχιστον 36 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη διάρκεια της σύγκρουσης, κυρίως άμαχοι.

Έπειτα από συνομιλίες δύο και πλέον ωρών, στην επίσημη κατοικία του στην Πουτρατζάγια, ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας Ανουάρ Ιμπραχίμ, έχοντας στο πλευρό του τους ηγέτες της Ταϊλάνδης και της Καμπότζης, δήλωσε πως είναι έτοιμος να αναπτύξει μία ομάδα για να επιτηρήσει και να διασφαλίσει την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

