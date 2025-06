Once Upon a Canvas: Η ελληνική φωνή στη γαλλική τέχνη – 10 κορυφαίοι Έλληνες δημιουργοί στο Παρίσι Η εικαστική έκθεση Once Upon a Canvas αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τους κατοίκους και επισκέπτες της Σύρου να βιώσουν την ελληνική τέχνη μέσα από έναν από τους πιο καθοριστικούς μεταπολεμικούς της διαλόγους.