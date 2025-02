Ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) Αμπντουλάχ Οτζαλάν καλεί την οργάνωση που ο ίδιος δημιούργησε το 1978, να καταθέσει τα όπλα της και απευθύνει έκκληση για επίλυση του Κουρδικού ζητήματος στην Τουρκία μέσω της «ειρήνης και της δημοκρατίας».

Τη μιάμισης σελίδας επίσημη δήλωση του 75χρονου Οτζαλάν ανέγνωσαν σε συνέντευξη στην Κωνσταντινούπολη τα μέλη της διευρυμένης αντιπροσωπείας του φιλοκουρδικού Κόμματος Δημοκρατίας των Λαών και Ισότητας (DEM) που τον επισκέφθηκε νωρίτερα στο νησί-φυλακή Ιμραλί της Προποντίδας , όπου κρατείται τα τελευταία 26 χρόνια, μετά τη σύλληψή του στην Κένυα, από τουρκικές ειδικές δυνάμεις, το 1999 και εμπλοκή της Αθήνας, που άφησε βαθιά τραύματα στις ελληνοκουρδικές σχέσεις.

Στη σημερινή αντιπροσωπεία συμμετείχαν, εκτός από τους δύο βουλευτές και ηγετικές προσωπικότητες του DEM Περβίν Μπουλντάν και Σιρί Σουρεγιά Οντέρ, οι οποίοι επισκέφθηκαν και τις δύο προηγούμενες φορές τον Οτσαλάν, ο κούρδος βετεράνος πολιτικός και καθαιρεθείς δήμαρχος της επαρχίας Μαρντίν, Αχμέτ Τούρκ, οι συμπρόεδροι του κόμματος Τουλάι Χατίμογουλαρι και Τουντζέρ Μπακιρχάν, καθώς και δύο δικηγόροι του Οτσαλάν.

Στο μήνυμα, το οποίο διαβάστηκε στα τουρκικά από τον Pervin Buldan και στα κουρδικά από τον Ahmet Türk, ο Οτζαλάν απευθύνεται στο PKK: «Σε αυτό το κλίμα που δημιουργήθηκε από το κάλεσμα του κ. Ντεβλέτ Μπαχτσελί, τη βούληση του κ. προέδρου και τη θετική προσέγγιση των άλλων πολιτικών κομμάτων απέναντι στο κάλεσμα, εγώ καλώ σε κατάθεση των όπλων και αναλαμβάνω την ιστορική ευθύνη αυτού του καλέσματος. Συγκαλέστε το συνέδριό σας και πάρτε απόφαση να ενσωματωθείτε με το κράτος και την κοινωνία (…), όλες οι ομάδες πρέπει να καταθέσουν τα όπλα και το ΡΚΚ πρέπει να αυτοδιαλυθεί».

Ο Οτζαλάν εξήγησε ότι ο ένοπλος αγώνας κατά του κράτους ήταν κάποτε αναγκαίος λόγω των πολιτικών που αρνούνταν την κουρδική ταυτότητα και περιόριζαν τα κουρδικά δικαιώματα και ελευθερίες. Ωστόσο, δήλωσε ότι με τα δημοκρατικά βήματα που έκανε η τουρκική κυβέρνηση από το 2014, σχετικά με τα κουρδικά ζητήματα, μαζί με τις περιφερειακές εξελίξεις, η ένοπλη αντίσταση δεν έχει πλέον κανένα νόημα.

