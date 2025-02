Τα βέλη του στην Ευρωπαϊκή Ένωση έστρεψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. Ο αμερικανός πρόεδρος απείλησε ότι θα επιβάλει δασμούς 25% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι το μπλοκ των 27 χωρών δημιουργήθηκε για να γαμ […] τις ΗΠΑ (screw the USA).

Όπως είπε πολύ σύντομα θα δοθούν στη δημοσιότητα όλες οι λεπτομέρειες που θα αφορούν τους δασμούς που θα επιβάλει. «Πήραμε μια απόφαση και θα την ανακοινώσουμε πολύ σύντομα. Θα είναι 25%», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αν και επισήμανε ότι οι δασμοί θα επιβληθούν «γενικά», αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις αυτοκινητοβιομηχανίες, που θα είναι από τις πρώτες που θα επηρεαστούν, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Guardian. Δασμοί θα επιβληθούν επίσης στα φάρμακα και στα τσιπ ημιαγωγών (τα βασικά δομικά στοιχεία των ψηφιακών προϊόντων που χρησιμοποιούμε συνεχώς, από smartphones και υπολογιστές, έως συσκευές στα σπίτια μας).

Η ΕΕ είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος των ΗΠΑ μαζί με την Κίνα. Ο Τραμπ, την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε ότι θα επιβάλει δασμούς 25% και στους δύο μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συναντήθηκε με τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα και εμφανίστηκε βέβαιος ότι κατάφερε να τον μεταπείσει τον Τραμπ να σταματήσει την εμπορική διαμάχη με την ΕΕ και να επικεντρωθεί στις συναλλαγές του με την Κίνα. «Έλα τώρα, δεν μπορείς να έχεις εμπορικό πόλεμο με την Κίνα και την Ευρώπη ταυτόχρονα. Ελπίζω να τον έπεισα», δήλωσε ο Μακρόν στο Fox News μετά τη συνάντηση.

President Trump 🇺🇸 has a seriously distorted view of history. Now he claims 🇪🇺 was set up ”to screw the United States”. It was actually set up to prevent war on the European continent. pic.twitter.com/czirI913IV

— Carl Bildt (@carlbildt) February 26, 2025