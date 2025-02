Ταξιδιωτική οδηγία για σεισμική δραστηριότητα στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στη Σαντορίνη και την Αμοργό, εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σε αυτήν αναφέρεται πως «οι ελληνικές Αρχές εξέδωσαν συμβουλές για τη Σαντορίνη (Θήρα) και την Αμοργό, μετά την αυξημένη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή. Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2025, ενώ συνίσταται στους πολίτες να μην παρευρίσκονται σε μεγάλες συγκεντρώσεις σε κλειστούς χώρους και να αποφεύγουν τα λιμάνια του Αμμουδίου και του Παλαιού Λιμένα (Παλαιός Λιμένας) στην περιοχή των Φηρών».

#Greece Greek authorities advice for Santorini (Thira) and Amorgos, following increased seismic activity. Schools closed on 3 Feb and advice to avoid large indoor gatherings and ports of Amoudi and Old Port (Paleos Limenas) in the area of Fira. https://t.co/tyZ679oyCf pic.twitter.com/lEDJNgQ8kV

