Με τον τούρκο ομόλογό του συναντήθηκε κατά την επίσκεψή του στο Κατάρ, ο έλληνας υπουργός Εξωτερικών. Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση από την Αθήνα, οι συζητήσεις μεταξύ Γιώργου Γεραπετρίτη και Χακάν Φιντάν, επικεντρώθηκαν στις διμερείς σχέσεις, τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

📍 Doha | Greek FM George Gerapetritis met with the FM of Türkiye, Hakan Fidan, during his visit to #Qatar. Discussions focused on bilateral relations, regional and international developments. pic.twitter.com/k3TCN4LyNj

